'Yeşil'i oğluna sordular: Baban nerede?

Türkiye tarihinin en karanlık ilişki ağı içerisinde olduğu iddia edilen ve birçok fail meçhul cinayete ismi karışan “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın devlet tarafından nasıl araştırıldığına ilişkin çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin talimatı üzerine, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, "Yeşil"in oğlunun oturduğu adrese giderek, “babasının nerede olduğunu” sordu. Yeşil’in oğlu Nevzat Yıldırım da babasını 20 senedir görmediğini belirtti.

Mesut Hasan Benli’nin Hürriyet’teki haberine göre, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Başkanı Akın Birdal’ı 12 Mayıs 1998’de “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” ettiği iddia edilen “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın yargılanmasına Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı. Bugün yapılacak duruşma öncesinde ilginç bir yazı dava dosyasına girdi. Mahkeme, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazdığı müzekkere de Yeşil’in “sosyal ekonomik durumu, aylık ve yıllık kazancı ile malvarlığı bulunup bulunmadığının araştırılması” talimatı verildi.

Gidip oğluna sordular

Yeşil’in malvarlığı araştırması için İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, Yeşil’in oğlu Nevzat Yıldırım’ın Keçiören’deki evine giderek araştırma yaptı. Bir polis memuru imzasıyla mahkemeye gönderilen yanıtta şöyle denildi:

“Bahse konu adrese gidildiğinde Nevzat Yıldırım isimli şahsın ikamet ettiği görülmüş şahısla yapılan görüşmede, kendisinin yaklaşık 20 senedir bu adreste ikamet ettiğini, kendisini Mahmut Yıldırım isimli şahıs sorulduğunda, babası olduğunu ancak 20 seneye yakın zamandır kendisini görmediğini, şu anda nerede olduğu ve ne iş yaptığı hakkında bilgisinin olmadığını, babasına ait herhangi bir adres ve iletişim numarasının bulunmadığını beyan etmiş. Bina içerisinden ve çevreden yapılan araştırmada şahsa ait başka bir adres ve iletişim bilgisine ulaşılmamıştır.”

Tek kelime ile skandal

Birdal’ın avukatı Öztürk Türkdoğan, devlet kurumlarının “Yeşil”i bu yöntemle aramasının skandal olduğunu savundu. Türkdoğan, “Yeşil’in malvarlığının araştırılması için oğlunun evine giderek araştırma yapmak en basit ifadeyle açık bir samimiyetsizliktir. Tek kelime ile skandaldır bu. Mal varlığı araştırması yapılacaksa bankaların, tapu kayıtlarının incelenmesi gerekir. Eksik araştırma yapıldığı çok açıktır” değerlendirmesinde bulundu.