Yeşilay 'milli içki' dağıttı!

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi, "Alkol değil, milli içeceğimiz ayran içiniz'' sloganı ile Cumhuriyet Meyanı'nda 4 bin adet ayran dağıttı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘milli içeceğimiz ayran’ açıklamasının ardından Yeşilay çalışmasını sürdürüyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, alkol değil, milli içecek ayranın içilmesi için vatandaşlara ayran dağıttıklarını belirterek şöyle dedi: "Türkiye'de sigara kullanım yaşı 10, alkol kullanım yaşı 11 ve madde bağımlılığı yaşı maalesef 12 yaşına kadar düşmüştür. Biz ,Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi olarak evlatlarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak için 'Alkol değil milli içeceğimiz ayran içiniz’ diyoruz. Bu kampanyamıza desteklerinden dolayı başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdogan'a Kayseri Valiliği'ne, belediye başkanlarımıza ve emniyet müdürümüze teşekkür ediyoruz.”