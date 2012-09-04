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Kültür-Sanat

'Yeşil Yol'un devi Michael Clarke Duncan öldü

Kalp krizi geçiren Michael Clarke Duncan 54 yaşındaydı

04 Eylül 2012 11:42

"Yeşil Yol" filmiyle tanınan ABD'li ünlü aktör Michael Clarke Duncan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Duncan'ın nişanlısı Omarosa Manigult yaptığı açıklamada, 13 Temmuz'da kalp krizi geçiren Michael Clarke Duncan'ın o tarihten beri tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti.

1999 yapımı, Tom Hanks ile birlikte oynadığı “Yeşil Yol” filminde canlandırdığı John Coffey karakteriyle “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında Oscar'a aday gösterilen Duncan, aralarında “Armageddon”, “Kung Fu Panda”nın da bulunduğu çok sayıda filmde rol almıştı.

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