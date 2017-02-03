Yeşil Sol Parti'den 'Bir Hayır Yeter' kampanyası

Yeşil Sol Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Bir Hayır Yeter" kampanyasını başlattı.

"Türkiye’yi otokratik yönetim anlayışına terk edecek anayasa değişikliği teklifinin oylanacağı referandumda birlikte, barış içinde, çoğulcu ve demokratik bir yasam anlayışını savunmak için Yeşil Sol Parti olarak #BirHayırYeter kampanyamızı başlatıyoruz" kampanya metninde, partinin 4 Şubat 2017'de düzenleyeceği basın toplantısına katılım çağrısı yapıldı.

Saat 14.00'de Taksim Hill Otel'de yapılacak basın toplantısına T24 yazarlarından Murat Belge, Bekir Ağırdır, Oya Baydar ve Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuşmacı olarak katılacak.

Partinin toplantıya katılım çağrısı şöyle:

Türkiye’yi otokratik yönetim anlayışına terk edecek anayasa değişikliği teklifinin oylanacağı referandumda birlikte, barış içinde, çoğulcu ve demokratik bir yasam anlayışını savunmak için Yeşil Sol Parti olarak #BirHayırYeter kampanyamızı başlatıyoruz. 4 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 14.00’da Taksim Hill Otel’de yapacağımız basın toplantısında sizleri de aramızda görmek bizlere ve Türkiye’de demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe inanan herkese umut olacaktır.

Daha güçlü bir Türkiye için güçlü tiranlıklar inşa etmek gerekmediğini anlatacağımız toplantımızda Murat Belge, Deniz Türkali, Erol Katırcıoğlu, Bekir Ağırdır, Oya Baydar, Ahmet Ümit, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ufuk Uras katılımcı olarak bizlerle olacaklar.

Basın toplantımızda sizleri de aramızda görmek dileğiyle..

#BirHayırYeter

Tarih : 4 Şubat 2017, Cumartesi

Saat : 14.00

Yer : Taksim Hill Pera 3 Salonu

Adres : Sıraselviler Cd. No:5, Beyoğlu/İstanbul

Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu