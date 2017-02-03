T24 LogoT24 Logo
Politika

Yeşil Sol Parti'den 'Bir Hayır Yeter' kampanyası

4 Şubat'ta yapılacak basın toplantısına T24 yazarları Murat Belge, Oya Baydar, Bekir Ağırdır ve Ömer Faruk Gergerlioğlu da katılacak

03 Şubat 2017 11:17

Yeşil Sol Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Bir Hayır Yeter" kampanyasını başlattı.

"Türkiye’yi otokratik yönetim anlayışına terk edecek anayasa değişikliği teklifinin oylanacağı referandumda birlikte, barış içinde, çoğulcu ve demokratik bir yasam anlayışını savunmak için Yeşil Sol Parti olarak #BirHayırYeter kampanyamızı başlatıyoruz" kampanya metninde, partinin 4 Şubat 2017'de düzenleyeceği basın toplantısına katılım çağrısı yapıldı. 

Saat 14.00'de Taksim Hill Otel'de yapılacak basın toplantısına T24 yazarlarından Murat Belge, Bekir Ağırdır, Oya Baydar ve Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuşmacı olarak katılacak. 

Partinin toplantıya katılım çağrısı şöyle:

Türkiye’yi otokratik yönetim anlayışına terk edecek anayasa değişikliği teklifinin oylanacağı referandumda birlikte, barış içinde, çoğulcu ve demokratik bir yasam anlayışını savunmak için Yeşil Sol Parti olarak #BirHayırYeter kampanyamızı başlatıyoruz. 4 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 14.00’da Taksim Hill Otel’de yapacağımız basın toplantısında sizleri de aramızda görmek bizlere ve Türkiye’de demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe inanan herkese umut olacaktır.

Daha güçlü bir Türkiye için güçlü tiranlıklar inşa etmek gerekmediğini anlatacağımız toplantımızda Murat Belge, Deniz Türkali, Erol Katırcıoğlu, Bekir Ağırdır, Oya Baydar, Ahmet Ümit, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ufuk Uras katılımcı olarak bizlerle olacaklar.

Basın toplantımızda sizleri de aramızda görmek dileğiyle..

#BirHayırYeter

Tarih     : 4 Şubat 2017, Cumartesi

Saat       : 14.00

Yer        : Taksim Hill Pera 3 Salonu

Adres   : Sıraselviler Cd. No:5, Beyoğlu/İstanbul

Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu

 

ETİKETLER

Oya BaydarMurat BelgeBekir Ağırdır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24