Yeşil çay iç hafızanı güçlendir

İsviçre 'deki Basel Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, yeşil çay özünün beyin faaliyetlerini güçlendirdiğini gösterdi. Bilim adamları ayrıca, yeşil çayın psikiyatrik bozukluk nedeniyle hafıza kaybına uğrayanların tedavisinde de kullanılabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, araştırmaya katılanlardan bazılarına yeşil çay özünün bulunduğu bir içecek verildi ve daha sonra bu kişiler hafıza testine tabii tutuldu, beyin görüntüleri incelendi.

Yeşil çay içenlerin beynindeki parietal ve ön prefrontal korteks bölümleri arasındaki bağlantının arttığı ve bu kişilerin testlerde daha başarılı olduğu belirlendi. Araştırmanın sonuçları "Psychopharmacology" dergisinde yayımlandı.

Daha önce kanserle mücadelede etkili olduğu ve kalp - damar hastalıklarına iyi geldiği ortaya çıkan yeşil çayın ilk kez, başta hafıza olmak üzere bilişsel faaliyetleri de güçlendirdiği kanıtlanmış oldu.