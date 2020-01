Yeşil Bursa - Van BŞB: 0-0

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri

HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Koray Can Karadedeli (xx), Adem Şahin (xx)

YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu (xxx), Ekrem Çalışanlar (x), Mehmet Kalkan (x), Bekir Ozan Has (xx) (Dk. 78 Yücel Yıldırım x), Berat Jonathan Ustabaşı (xx), İsmail Can Çavuşluk (xx) (Dk. 89 Mustafa Emre Can ?), Burak Şahin (x) (Dk. 56 Fatih Çakır x), Kadir Turhan (x), Ozan Karabacak (xx), Mertcan Erdem (x), Furkan Emre Ünver (xx)

VAN BŞB: Onur Bilgin (xx), Ali Kuleli (x), Onur Bektaş (x) (Dk. 69 Zafer Özden x), Emrah Tacir (x) (Dk. 87 İsmail Erdoğan ?), Mutlu İlengöz (xx), Haydar Deniz (x), Aykut Emre Yakut (x), Temel Taşkın (xx), Tahir Kurtuluş (xx) Fahrettin Bıyıklı (x), Mehmet Fuat Gölbaşı (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 82 Mehmet Kalkan, Dk. 88 Mertcan Erdem (Yeşil Bursa), Dk. 66 Onur Bektaş, Dk. 88 Zafer Özden, Dk. 90 Emre Toptan, Dk. 90 Mehmet Fuat Gölbaşı, Dk. 90 Aykut Emre Yakut (Van BŞB.)

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Yeşil Bursa, 4’üncü hafta mücadelesinde sahasında Van Büyükşehir Belediyespor’u ağırladı. Orta alan mücadelesinde geçen karşılaşmada Yeşil Bursa, maçın uzatma anlarında Fatih Çakır ile penaltı atışından yararlanamazken, taraflar da 1 puana razı oldu. Ligde Yeşil Bursa puanını 2’ye çıkarırken, Van ekibi ise puanını 7’ye yükseltti.

21’inci dakikada Yeşil Bursa atağında Bekir Ozan Has’ın uzaktan vuruşunda kaleci Onur Bilgin topa sahip oldu.

30’uncu dakikada Yeşil Bursa’nın soldan geliştirdiği atakta İsmail Can, ceza sahası içerisine doğru ortaladı ancak savunma müdahalesiyle tehlikeyi önledi.

31’inci dakikada Van BŞB., hızlı hücuma çıkarken Mehmet Fuat Gölbaşı, kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kaldı. Ancak, yeşil beyazlı ekibin file bekçisi Ömürcan yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

33’üncü dakikada Van BŞB., bir kez daha Mehmet Fuat Gölbaşı ile tehlike yarattı. Yeşil beyazlı ekibin ofsayt diye duraksadığı anda topu önünde bulan Fuat, kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kalırken, başarılı eldiven son andaki hamlesiyle yine kalesinde geçit vermedi.

38’inci dakikada Van BŞB. atağında sol kanattan gelen ortada topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Emrah’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

40’ıncı dakikada Yeşil Bursa’da Burak Şahin sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topu içeriye doğru ortaladı, ancak kale önüne gelen topu kaleci Onur kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

70’nci dakikada Yeşil Bursa’da İsmail Can arapasını Bekir Ozan’a aktarırken, tecrübeli futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı. Bu bölümlerde yeşil beyazlı ekip, oyunu üçüncü bölgeye taşımakta zorlandı.

79’uncu dakikada İsmail Can, sağ kanattaki köşe vuruşuyla topu ceza sahası içerisine ortaladı, ancak daha erken davranan konuk ekibin savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

84’üncü dakikada Yeşil Bursa, kendi yarı alanından kaptığı topla hızlı çıktı. İsmail Can, topla birlikte rakip ceza alanına kadar gelirken, sol çaprazdan yaptığı yerden sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

90’ıncı dakikada rakibini eksik yakalayan Yeşil Bursa, hızlı bir şekilde atağa çıktı. Mustafa Emre Can’ın sol kanattan getirdiği top sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fatih Çakır vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden farklı bir şekilde dışarı çıktı.

90+4’üncü dakikada Yeşil Bursa, kaleye yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Fatih Çakır, ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta şutunu kaleye gönderirken top baraja çarptı ve hakem penaltı kararını verdi. Yeniden topun başına geçen Fatih Çakır, yaptığı vuruşla topu üstten farklı bir şekilde auta gönderdi.

Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

