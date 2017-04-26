Yerlilerden 'hakları' için protesto eylemi

Ülkenin başkenti Brasilia'da hükümetin, yerlilerinin yaşadığı toprakları hedef alan politikalarını protesto eden kabileler polisle çatıştı. "Yerli Haftası" ismiyle anılan etkinliklerin bir parçası olarak yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek isteyen ve ağırlıklı olarak Amazon bölgesinden gelen kabilelere polis biber gazıyla müdahale etti.

Polisin, meclis binasının yakınlarındaki bir süs havuzuna çok yaklaştıkları gerekçesiyle protestoculara yaptığı müdahaleye yerliler yanlarında getirdikleri ok ve yaylarla karşılık verdi. Her iki taraftan da şu ana kadar yaralanan olmadı.

Protestolara katılmak için kuzeydeki Amapa eyaletinden başkente gelen Keiber Karipuna, müdahaleyle ilgili olarak "bize karşı kullanılan kaba kuvvet maalesef bu duruma neden oldu" şeklinde ifade verdi.

Associated Press haber ajansına konuşan protestocu "üç bin yerlinin ok ve yaylarla karşılık vermesi doğal bir durum" diye ekledi.

Olayların üzerine yazılı açıklama yapan güvenlik görevlileri, "yerliler polis ile yaptıkları anlaşmayı ihlal ettiler ve meclisi işgal etmekle tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

Ekonomik gidişat

Brezilya Latin Amerika'nın en büyük ülkesi ve özellikle Amazon bölgesinde modern yaşamdan uzak sayısız kabileye ev sahipliği yapıyor.

Amazon bölgesindeki halklarla sık sık karşıya gelen keresteciler, çiftçiler ve benzer işletmelerin bu kabilelerle aralarında çıkan arbede ve çatışmalar sürekli yaşanan hadiseler.

Ancak yerlilerin önderlerine göre son yıllarda ülkede kötüleşen ekonomik durum şiddet olaylarının artmasına neden oluyor.

Tarım sanayi ve yerlilerin toprak mülkiyeti haklarının sürekli olarak ihtilafa düşmesi dolayısıyla protestolarına ağırlık veren kabilelere göre bu yaşananlar aslında varoluşsal bir sorun.

Bundan dolayı, Brasilia'daki protestocular duruma dikkat çekmek için gösterilere kuş tüyleri ve vücut boyalarının da kullanıldığı geleneksel giysilerle katıldıklarını ifade ediyorlar.

Yerli Guarani halkıyla ilgili tarih çalışmaları yapan Marize de Oliveira'ya göre protestocuların kullandığı "tabutlar, geçtiğimiz yıllarda ölen 305 farklı etnik grubu temsil ediyor."

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Oliveira "Tarım lobisi haklarımızı yok etmek ve biyolojik çeşitliliği bitirerek Brezilya'yı dünyanın tahıl ambarı haline getirmek istiyor," ifadesini kullandı.

Protestoculara göre Michel Temer liderliğindeki hükümet Amazon'un çeşitli bölgelerinde yerlilere sağlanan korumaları zayıflatarak büyük sermaye sahiplerine daha fazla alan tanımaya çalışıyor.

Ağustos 2016'da yolsuzluk soruşturmasıyla meclis tarafından görevinden azledilen Dilma Rousseff'ten koltuğu devralan Temer döneminde ülkenin ekonomisi olumsuz bir gidişat sergiliyor.

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DW/AP/AFP/ÇÖ/GA