'Yerli UBER' @taksi kuruldu

İstanbul'da 1500 taksici yeni bir taşımacılık uygulaması kurdu. @taksi isimli mobil taksicilik uygulaması UBER'e benzer bir yapıda işleyecek ve sadece sarı taksi değil farklı araçlar da kullanılabilecek.

Sarı taksi-UBER krizi yeni bir uygulamayı beraberinde getirdi. İstanbul’daki bin 500 taksici birleşerek “@taksi” uygulamasını kurdu. Uygulamada UBER’deki gibi VIP araç, kredi kartıyla ödeme, panik butonu ve taksi rezervasyonu gibi hizmetler bulunuyor.

Uber’in yasaklanması için dava açan taksiciler, ‘Uber’e benzer’ bir yapı kurarak mobil uygulama üzerinden hizmet verecek “@taksi” hizmetini başlattılar. Bu sistem ile kullanıcılar Uber’deki gibi normal taksinin yanında, ‘Turkuvaz Taksi’ ve ‘Siyah Taksi’ çağırabilecek. Turkuvaz yüzde 15, siyah VIP taksiler ise taksimetrenin 2 katı ücretle çalışacak.

Milliyet gazetesinden Barış Kocaoğlu’na konuşan, @taksi’nin Genel Müdürü Bircan Pabuçcu, Uber’in taksimetresiz hizmet verdiği için Avrupa’nın birçok noktasında yasak olduğunu savunarak, kendilerinin ise taksimetreyle Uber benzeri hizmet sunacaklarını anlattı. Şoförlerin eleştirilen davranışlarıyla ilgili de konuşan Pabuçcu, “Dışarıdan yolcu alan bir taksiciyle, uygulamayla yolcu alan taksicinin davranışları arasında iyi yönde fark olduğunu görüyoruz. Taksici arkadaşlarımıza nasıl davranmaları gerektiği konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Zaten her şoför, yolcularımız tarafından puanlama sistemiyle değerlendirilecek, haklarında yorum yazılabilecek” diye konuştu. Pabuçcu, uygulamadan elde edilecek gelirin bir kısmıyla, şoförleri daha kapsamlı bir eğitim sürecinden geçirmek gibi projeleri olduğunu da ifade etti.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman da, taksicilerin taşeron sistemi altında ezilen bir kesim olduğunu söyleyerek, “İşin yüzde 95’lik yükünü şoförler taşıyor. Biz işverenleri tanımıyoruz bile. Taşeronlarla, hatta taşeronun da taşeronuyla muhatap oluyoruz. Herkes birbirinin üzerinden para kazanırken, en son ezilen kesim şoförler oluyor” dedi. Duman, uygulamanın daha fazla iş imkanı sağlayacağını, sektördeki herkesi mutlu edeceğini kaydetti.