Yerleşik İsveçli evinde ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Birgitta Vivienne Andersson (78), evinde ölü bulundu.

Manavgat\'ın Side Mahallesi\'nde kendine ait dairede yaşayan Birgitta Vivienne Andersson, saat 06.00 sıralarında akrabaları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Birgitta Vivienne Andersson\'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andersson\'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.