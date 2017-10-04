(yeniden)DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MUĞLA\'DA PKK OPERASYONU: 7 GÖZALTI



MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Seydikemer kırsalında PKK\'lı oldukları ileri sürülen 4 kişilik bir grubun dolaştığını belirleyip, yaklaşık 10 gün önce arama- tarama çalışması başlattı. 80 askerin katıldığı bölgedeki arama- tarama çalışması sürerken, bugün şüphelilerin Seydikemer- Kaş karayolunun Letoon Antik Kenti\'ne 10 kilometre mesafedeki Kumluova- Karadere Kavşağı\'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı.

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, PKK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişiyi çembere aldı. Şüphelilerin otomobile binmesini ardından harekete geçen jandarma, havaya ateş açıp, otomobili durdurdu. Otomobildeki 7 kişi indirilip, yere yatırıldı. Patlayıcı ve silah olup olmadığının belirlenmesi için yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkarması istendi, ardından arama yapıldı. Ardından 7 şüpheli operasyona destek veren polislere teslim edilip, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde herhangi bir silah bulunup, bulunmadığı konusunda ise açıklama yapılmadı. Şüphelilerin kullandığı otomobil ise çekiciye yüklenerek detaylı inceleme yapılmak üzere polis tarafından götürüldü.

Operasyon sırasında yoldan geçenler tarafından çekildiği ileri sürülen fotoğraflar ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Görüntü Dökümü

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-Etkisiz hale getirilen teröristlerin fotosu

-Eşen Jandarma Karakolu\'ndaki hareketlilikten görüntü

(Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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(GÖRÜNTÜ DETAYIYLA YENİDEN)

2)4 HAYVANA İNSANLIK DIŞI MUAMELE

ANTALYA\'da 3 sokak köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlendikten sonra patisinden tel örgüye asıldı. Manavgat Side\'de ise bir kişi, kapı önünde yatan yavru kediyi tekmeleyerek ağır yaraladı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü\'nde Antalya\'da hayvan severleri isyan ettiren olaylar yaşandı. Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi 328 Sokak\'ta 3 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlendikten sonra patilerinden tel örgüye asıldı. Ölen 3 köpek, sokak sakinleri tarafından bulunduğu yerden indirilerek gömüldü.

Olaydan sonra harekete geçen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak, köpekleri zehirleyerek öldüren şüpheli ya da şüphelilerin peşine düştü.

YAVRU KEDİYE TEKME

Manavgat\'ın tatil beldesi Side\'de kediye tekme olayı ise geçen 29 Eylül\'de meydana geldi. Apartmandan çıkan bir kişiyi gören 4 yavru kediden 3\'ü kaçarken biri yatmaya devam etti. Kimliği belirsiz kişinin tekmesiyle bahçe duvarına sert şekilde çarpan yavru kedi, uzun süre yerde çırpındı. Tekmeyi atan kişi bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olaya şahit olan apartmanda yaşayan bir kadın, kediyi veteriner götürerek tedaviye aldırdı. 5 gündür tedavisi devam eden kedinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Görüntüyü izleyen apartman yöneticisi Timuçin Taş, hayvan hakları derneklerine durumu bildirdi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Telef olan köpeklerin resimleri

RÖP: Mustafa Güden ( Vatandaş )

Kedilerin görüntüsü

Şüphelinin kediye tekme atması

Kedinin can çekişmesi

Detaylar

312 MB-- 02.47

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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3)VAN\'DA 52 KİLO EROİN, 5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da polisin şüphe üzerine bir araçta yaptığı aramada 52 kilo 120 gram eroin, 5 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesinde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurararak arama yaptı. \'Şila\' adlı özel eğitimli köpek eşliğinde yapılan aramalarda 103 paket halinde toplam 52 kilo 120 gram eroin ve 5 paket halinde toplam 5 kilo 22 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili E.Ü. ve H.K.\'nın \'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Nakletmek\' suçundan gözaltına alındığı belirtilen açırklamada şöyle denildi:

\"Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.\"



Görüntü Dökümü

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-Polisin şüpheli aracı durdurması

-Dedektör köpeğin aracı koklaması

-Aracta bulunan uyuşturucu

-Masaya konulan eroin paketleri ve detaylar

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)-

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4)BANDIRMA’DA 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN 3 ZANLI ADLİYEYE ÇIKARTILDI

BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi’nde geçen cuma günü Sinan Demir, Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin\'in tabanca ile öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltı alınan zanlılar 28 yaşındaki Koray Y., 27 yaşındaki Tolga A. ve 29 yaşındaki Şahin A., ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Bandırma İlçesi\'nde geçen cuma günü 2\'si park halindeki 16 JFR 46 plakalı otomobilin içerisinde, 1\'i de yanında olmak üzere 3 kişi, başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bulunan cesetlerin 45 yaşındaki Sinan Demir, 30 yaşındaki İlhan Küçükşahin ve 19 yaşındaki Özgür Güven\'e ait olduğu belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri, bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarıyla mobese kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Cinayet zanlılarını olaydan bir gün sonra Bandırma İlçesi’nin Paşakonak Mahallesinde saklandıkları evde yakalandı.

Görüntü Dökümü

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Adliye Sarayı

Çevrede önlem alan çevik kuvvet ve jandarma

Zanlıların getirilişi

Tufan DALGIÇ- Erdem ÖZCAN/ BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)-

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5)EDİRNE\'DE ÖĞRENCİLERE KURU ÜZÜM DAĞITILDI

EDİRNE\'de Vali Yardımcısı Yusuf Güler ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Şehit Asım İlkokulu\'nda üç bakanlığın ortaklaşa başlattığı proje kapsamında öğrencilere kuru üzüm dağıttı. Vali Yardımcısı Güler, \"Çocuklarımızın üzüm yemesi abur cubur alışkanlıklarını da önleyecektir. Bu projeye titizlikle devam edeceğiz\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı\'nca \'Okul Öncesi ve Temel Eğitim Birinci Kademe Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı\' Edirne\'de ki okullarda başladı. İl genelinde bu sabah 19 bin 932 öğrenciye kuru üzüm dağıtıldı. Projenin başladığı okullardan olan Şehit Asım İlkokulu\'nda kuru üzümleri öğrencilere Vali Yardımcısı Yusuf Güler ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt\'ın katıldığı programla dağıtıldı. Sınıfları gezen Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, çocukların abur cubur yerine kuru üzüm yemesi amacıyla başlatılan projede, çocukların sağlıklı beslenmelerinin hedeflendiğini ifade etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Yardımcısı Güler ve Milli Eğitim Müdürü Cırıt, çocuklara paketlerle kuru üzüm dağıttı. Vali Yardımcısı Güler, \"Bakanlıklar olarak çocuklarımızın daha sağlıklı daha dengeli beslenmesini önemsiyoruz. Bizlerde bu projelerinin illerdeki yürütücüleri olarak çocuklarımızın üzüm yemesi abur cubur alışkanlıklarını da önleyecek olan projeyi titizlikle devam edeceğiz. İkinci dönemde çocuklara sınıflarda süt dağıtımı yapılacak\" dedi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da proje kapsamında kente 19 bin 932 öğrenciye bu sabah itibariyle kuru üzüm dağıtıldığını ifade ederek, \"Haftada 2 gün devam edecek. İkinci dönemde süt dağıtımı yapılacak. Üç bakanlık olarak önemsediğimiz bu projeyi beraber yürütüyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Vali yardımcısının öğrencilerle sohbeti

-Öğrencilere kuru üzüm dağıtılması

-Kuru üzüm paketleri

-Öğrencilerin kuru üzüm yemesi

-Vali Yardımcısı açıklaması

-Hakan Cırıt açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

