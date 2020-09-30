Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: RTÜK yasasının televizyonlara ceza vermesi Anayasa'ya aykırıdır

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, TEE1 ve Halk TV'ye verilen cezaları hatırlatarak Radyo, Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK) yasasının televizyonlara ceza vermesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

Anayasa'nın 'ceza sorumluluğu şahsidir' ilkesine dikkati çeken Uğuroğlu, "RTÜK'ün kararları hukuki değil siyasidir. Kapanmamak için dava açan televizyon hukukçuları RTÜK yasası için 'Anayasaya aykırılık' iddiasında bulunmaları gerekir" görüşünü dile getirdi.

Uğuroğlu, ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik de, "Bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne neden götürmediğini de açıkçası merak ediyorum" dedi.

Uğuroğlu, "RTÜK Yasasındaki Anayasa aykırılığı" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

Merdan Yanardağ TELE1 televizyonu canlı yayında özetle, Abdülhamid dönemini eleştiriyor. Merdan Yanardağ'ın söyleminde suç varsa yargılanması ve sadece onun cezalandırılması gerekmez mi?Hayır, ceza AKP + MHP oylarıyla TELE1 Televizyonuna veriliyor ve yayını tam 5 gün durduruluyor. - Ne oldu Anayasa'nın, "Ceza sorumluluğu şahsidir" ilkesine? ÇİĞNENDİ…

Gelelim HALK TV'ye. Medya Mahallesi Programı'nda Ayşegül Arslan'ın konuğu Hüsnü Mahalli AKP hükümetini eleştiriyorlar. Suç varsa söylemlerinde Ayşegül Arslan ve Hüsnü Mahalli'nin yargılanması ve suç işledilerse sadece onların cezalandırılması gerekmez mi? Hayır, ceza AKP + MHP oylarıyla HALK TV'ye veriliyor ve yayını tam 5 gün durduruluyor. - Ne oldu Anayasa'nın, "Ceza sorumluluğu şahsidir" ilkesine? ÇİĞNENDİ…

RTÜK yasasının televizyonlara ceza vermesi Anayasa'ya aykırıdır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda AKP+MHP üyeleri çoğunluktadır ve özgür radyo ve televizyonların lisanslarını iptal için en ağır cezalar vermektedirler. RTÜK'ün kararları hukuki değil siyasidir. Kapanmamak için dava açan televizyon hukukçuları RTÜK yasası için "Anayasaya aykırılık" iddiasında bulunmaları gerekir. CHP'nin ise ana muhalefet partisi olarak bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne neden götürmediğini de açıkçası merak ediyorum.

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