Yeni Zelanda'da Koronavirüs salgınında bulaşsız 100. gün

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı hızlı tedbirler alan Yeni Zelanda'da Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan vaka ayrıntılarına göre, 28 Şubat ve 8 Haziran arasında Covid-19 vakası görülmedi.

Stuff'ın haberine göre; ülkedeki vakalar, yurt dışından gelen insanlarda görülüyordu. Ancak, tek bir vakanın yurt dışı ile bağlantısı bulunamayınca, Yeni Zelanda hükümeti 28 Şubat'ta bir haftalık karantina ilan etmişti.

Yeni Zelanda, kendi rekorunu geçmek üzere

Geçen yıl ağustos ayında, Auckland'da salgın başlamadan önce ülkede tam 102 gün boyunca vaka tespit edilmemişti. Bulaşsız 100 günü geride bırakan Yeni Zelanda, kendi rekorunu kırmanın eşiğine geldi.