Yeni Zelanda - Türkiye: 1-1 (U17 Dünya Kupası)

İSTANBUL, (DHA) - FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu ilk maçında Türkiye ile Yeni Zelanda 1-1 berabere kaldı.
Hindistan\'ın Navi Mumbai kentinde bulunan Dr. DY Patil Stadyumu\'nda oynanan mücadelede Türkiye\'nin golünü 18\'inci dakikada Ahmed Kutucu atarken, Yeni Zelanda\'nın golü 58\'inci dakikada Max Mata\'dan geldi. Yeni Zelanda\'nın golünü kaydeden Mata, 90+5\'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
U17 Milli Takımı, B Grubu\'ndaki ikinci maçında 9 Ekim Pazartesi günü Mali ile karşılaşacak. Dr. DY Patil Stadyumu\'nda oynanacak müsabaka TSİ 14.30\'da başlayacak.