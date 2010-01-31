Yeni Spark yarın geliyor

T24- Chevrolet Türkiye Genel Müdürü Murat Aydın, Türkiye'nin en dinamik markası olmayı ve gelecek 2 yıl içinde 20 bin adetlik satış rakamına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.





Yeni Chevrolet Spark modelinin basın tanıtımında Aydın, Chevrolet'in 2009 yılına 4 bin 700 adet araç satış hedefi ile girdiğini ancak 2009 yılını 10 bin 408 adet araç satarak tamamladıklarını anlattı.



Aydın, Chevrolet'in 2009 yılında satışlarını en çok artıran marka olduğunu dile getirerek, 2009 yılında 1700 adet Cruze satmayı planladıklarını ancak bu satış rakamının 4 bin 202 adet olarak gerçekleştiğini bildirdi.



Chevrolet'in 4x4 SUV segmentindeki modeli Captiva ile 2009 yılında 1750 adetlik satış rakamıyla “uzak ara lider” olduklarını belirten Aydın, 2009 yılının aralık ayında 346 adet Captiva sattıklarını dile getirdi.



Murat Aydın, 2009 yılındaki toplam satışların 2 bin 128 adetinin LPG dönüşümlü araçların oluşturduğunu belirterek, böylelikle LPG dönüşümlü araçlarının oranının toplam satışların oranının yüzde 22'sini oluşturduğunu ifade etti.



Türkiye'nin en dinamik markası olmayı ve gelecek 2 yıl içinde 20 bin adetlik satış rakamına ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Murat Aydın, bu hedefe ulaşmak için müşteriye ve ürüne daha fazla odaklanacaklarını, risk alacaklarını, hızlı karar verip uygulayacaklarını ve sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını anlattı.



2010-2012 yılları arasında toplam 12 değişik ürünü piyasaya sunacaklarını bildiren Aydın, 2012 yılının ocak ayında elektrikli Chevrolet Volt'u Türkiye'ye getireceklerini kaydetti.



Chevrolet Türkiye olarak LPG dönüşümlü araçlarla Türkiye'de bir fark yarattıklarını ve Chevrolet'in Türkiye'de aktif ve pasif güvenlik alanlarında tüm markalardan ön planda olduğunu dile getiren Murat Aydın, 2010 yılında Chevrolet'in Türkiye'de satacağı otomobillerin minimum yüzde 80'inde ön ve yan perde yastıkları ile ESP'nin standart olarak sunulacağını ifade etti.





“Bu yıl 10 bin 500 adet otomobil satmayı hedefliyoruz”



Murat Aydın, 2010 yılı hedeflerinin Türkiye'nin en dinamik otomobil markası vizyonlarını çalışmalarına yansıtmak olduğunu belirterek, 2010 yılında Türkiye otomobil pazarı ne olursa olsun, 10 bin 500 adet otomobil satmayı hedeflediklerini, bunun da 1000 adetinin Yeni Chevrolet Spark modeli olacağını söyledi.



Aydın, “Eski Spark ile Yeni Spark arasında ne kadar fark varsa, 1978'deki Michael Jackson ile 2009 yılındaki Michael Jackson arasında o kadar fark var” dedi.



Cherolet'in Güney Kore'de, Rusya'da ve ABD'de fabrikaları olduğunu belirten Aydın, Türkiye'ye gelecek olan Yeni Spark modelinin Güney Kore'deki fabrikada üretilen araçlardan olacağını sözlerine ekledi.





Yeni Spark



Chevrolet ailesinin en yeni üyesi Yeni Spark, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'da satılacağının bilinciyle, küresel cazibe taşıyan modern bir küçük otomobil üretmeye odaklanmış bir global tasarım ekibi tarafından tasarlandı.



Tüm Avrupa ile birlikte Türkiye'de de Yeni Chevrolet Spark 1.0 ve 1.2 litrelik benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulacak.



1.0 litre benzinli motor 995 CC'lik bir hacim ve 68 HP beygir gücü sağlıyor, Spark 100 kilometrede ortalama 4.8 litre yakıt tüketirken, karbondioksit emisyonu ise 113 g/km.



1206 CC hacme sahip olan 1.2 litre motor ise 81 HP beygir gücüyle üretilirken, 1.2 litrelik Spark'ın 100 kilometrede ortalama 5,1 litre yakıt tüketimine sahip ve karbondioksit emisyonu ise 119 g/km.



Yeni Spark'ta kilitlenmeyi önleyen hassas ABS fren sistemi ve çekiş kontrolü özelliklerinin yanı sıra, savrulma dengeleyici sistem ile güvenlik ve kontrol avantajları sağlayan Elektronik Stabilite Kontrol Programı sunuluyor.



Araç, yüksek yolcu koruma seviyesi, 6 hava yastığı, aktif gergili ön emniyet kemeri ve önden çarpışma halinde pedalları araçtakilerin ayaklarından uzağa çekerek alt bacak yaralanmalarını önleyen bir katlanabilir pedal sistemiyle destekleniyor.



Yeni Spark, 24 bin 106 liradan başlayan fiyatlardan satışa sunulacak.