Yeni Şafak yazarı: Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenleyeceği operasyonun Rusya ile eş güdümlü olacağını düşünüyorum

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sinyali verdiği Suriye operasyonuyla ilgili “‘Sabrımız taşıyor’ cümlesi ve ardından ‘Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz” ifadesi en üst düzeyde dillendirilmeye başlanmışsa, yakında ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’“ demektir” diye yazdı.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan örgütlenmelerin ABD tarafından desteklendiğini yazan Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi kentinde gerçekleştirdiği zirveyi ardından yapılan açıklamaları değerlendirdi.

Erdoğan’ın daha önce Putin’le gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından varılan mutabakatlara ve bu görüşmelerin ardandan Suriye’ye düzenlenen harekâtlara değinen Öztürk, şöyle devam etti:

Bugün ise hem İdlip’te hem Suriye’nin kuzeyinde olağan üstü hareketlilik yaşanıyor. 30 Eylül’deki Soçi görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün mutabakatlara uymaya ve güvenlik koridorundaki radikal unsurların temizlenmesine de Türkiye olarak devam ettik. Bundan da taviz yok. Ama tabii aynı yaklaşımı muhataplarımızdan da bekliyoruz” dedi.

Ama, Mümbiç ve Tel Rıfat’ta hala PYD/YPG-PKK var. Hâlâ Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’ye yönelik saldırılar devam ediyor. Ve hâlâ, İdlip’te sivillerle birlikte radikal gruplar yer alıyor.

Son Soçi seyahatinin sahadaki yansıması sanırım Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki hem PYD/YPG-PKK’ya hem de İdlib’deki bir takım radikal terör gruplarına yönelik operasyonu olacaktır. Burada Rusya ile her iki tarafta da eş güdümlü olunacağını düşünüyorum. Ama Amerika için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Bakalım, Amerika Türkiye’nin sahadaki hazırlığına nasıl bir karşılık verecek?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın