Yeni müzakere dönemi başlıyor



BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün Suriye'de çatışan taraflarla ayrı ayrı görüşerek yeni bir müzakere dönemi başlatacak. Görüşmelerin BM şemsiyesi altında büyükelçiler ve uzmanlar düzeyinde yapılması ve dört ila altı hafta sürmesi bekleniyor.

Suriye'deki krizi masada çözmeyi amaçlayan BM, taraflarla tek tek görüşerek görüşmeleri dolaylı yürütmeyi planlıyor. Yetkililer, Esad rejimi ile muhalifler arasında şimdilik doğrudan bir görüşme öngörülmediğini dile getirdi.

Suriye'de 2011 yılında patlak veren krizin ardından uluslararası toplum daha önce de müzakere başlatma girişimlerinde bulunmuş, ancak hiçbirinden sonuç alınamamıştı.

Bu girişimlerden en önemlisini BM'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan gerçekleştirmişti. Annan'ın siyasi geçiş süreci için sunduğu takvim taraflarca kabul edilmiş ancak sağlanan mutabakat hayata geçirilmemişti.