T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yeni müzakere dönemi başlıyor

Suriye'deki krizde yeni bir girişim başlıyor: BM, savaşan taraflar arasında dolaylı görüşmelere arabuluculuk yapacak.

05 Mayıs 2015 12:47


BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün Suriye'de çatışan taraflarla ayrı ayrı görüşerek yeni bir müzakere dönemi başlatacak. Görüşmelerin BM şemsiyesi altında büyükelçiler ve uzmanlar düzeyinde yapılması ve dört ila altı hafta sürmesi bekleniyor.

Suriye'deki krizi masada çözmeyi amaçlayan BM, taraflarla tek tek görüşerek görüşmeleri dolaylı yürütmeyi planlıyor. Yetkililer, Esad rejimi ile muhalifler arasında şimdilik doğrudan bir görüşme öngörülmediğini dile getirdi.

Suriye'de 2011 yılında patlak veren krizin ardından uluslararası toplum daha önce de müzakere başlatma girişimlerinde bulunmuş, ancak hiçbirinden sonuç alınamamıştı.

Bu girişimlerden en önemlisini BM'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan gerçekleştirmişti. Annan'ın siyasi geçiş süreci için sunduğu takvim taraflarca kabul edilmiş ancak sağlanan mutabakat hayata geçirilmemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeTemsilcisi SteffanMisturaCenevreEsadTemsilcisi Kofi AnnanDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/HS/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24