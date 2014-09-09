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Yaşam
Deutsche Welle

Yeni iPhone’lar tanıtıldı

Apple, merakla beklenen iPhone 6 ve iPhone 6 Plus akıllı telefonları kamuoyuna tanıttı.

09 Eylül 2014 23:37


Apple Ceo’su Tim Cook, San Francisco’da düzenlenen basın toplantısında iPhone’un iki yeni versiyonunu tanıttı.

iPhone 6, 4.7 inç ekran genişliği ve 6.9 mm kalınlığa sahipken, iPhone 6 Plus ise 5.5 inç ekran genişliği ve 7.1 mm kalınlığa sahip.

Yeni telefonlardan iPhone 6'nın iki yıllık sözleşmeyle birlikte 199 dolara, iPhone 6 Plus'ın ise 299 dolara satışa sunulacağı kaydedildi. Ön siparişler ise cuma gününden itibaren verilebilecek.

Cook, tanıtım toplantısında, bu lansmanın iPhone tarihinin en büyük ilerlemesi olduğunu kaydetti.

Apple'in başkan yardımcısı Phil Schiller ise yaptığı açıklamada “yeni telefonların, kullanılan polarize cam sayesinde gelişmiş ekranlarıyla daha çarpıcı olduğunu” kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ApplePlusCeo Tim Cook San FranciscoPhil SchillerDeutsche Welle Türkçe AFP/AA/DW BS/BÖ

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