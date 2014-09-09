Yeni iPhone’lar tanıtıldı



Apple Ceo’su Tim Cook, San Francisco’da düzenlenen basın toplantısında iPhone’un iki yeni versiyonunu tanıttı.

iPhone 6, 4.7 inç ekran genişliği ve 6.9 mm kalınlığa sahipken, iPhone 6 Plus ise 5.5 inç ekran genişliği ve 7.1 mm kalınlığa sahip.

Yeni telefonlardan iPhone 6'nın iki yıllık sözleşmeyle birlikte 199 dolara, iPhone 6 Plus'ın ise 299 dolara satışa sunulacağı kaydedildi. Ön siparişler ise cuma gününden itibaren verilebilecek.

Cook, tanıtım toplantısında, bu lansmanın iPhone tarihinin en büyük ilerlemesi olduğunu kaydetti.

Apple'in başkan yardımcısı Phil Schiller ise yaptığı açıklamada “yeni telefonların, kullanılan polarize cam sayesinde gelişmiş ekranlarıyla daha çarpıcı olduğunu” kaydetti.