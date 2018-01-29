Yeni Hasankeyf, drone ile görüntülendi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin, Ilısu Baraj Gölü suları altında kalması nedeniyle ilçenin taşınacağı Raman Dağı eteklerinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 710 konut bitme aşamasına geldi. Kaymakamlık ve devlet kurumlarının taşındığı yeni yerleşim alanı, drone ile görüntülendi.

Tarihi Hasankeyf ilçesinin, Ilısu Baraj Gölü suları altında kalması nedeniyle ilçenin taşınacağı \'Yeni Hasankeyf\'te, TOKİ tarafından yapılan 710 konut bitme aşamasına geldi. Kaymakamlık ve devlet kurumlarının taşındığı Hasankeyf\'in yeni yerleşim alanı, ilk kez drone ile görüntülendi. İlçenin eski yerine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta, Raman Dağı eteklerinde inşa edilen yeni konutların istenen düzeyde olduğunu belirten Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulavahap Kusen, \"Yeni Hasankeyf\'te hak sahiplerine 710 konut yapımı bitme aşamasına geldi. Konutları inceledik. Oturma alanı 150 metrekare, avlusuyla birlikte ise 500 metre karedir. Henüz inşaat durumda olması nedeniyle eksiklikler var. Ancak bir eve taşındığında insanlar, sorun yaşanırken, kocaman bir ilçe yeniden inşa edildiği için zamanla sorunlar da çözülür. Yeni Hasankeyf\'e kaymakamlık, emniyet ve devletin tüm kurumları taşındı. En son olarak belediye kalmıştı, yakın zamanda biz de taşınacağız\" dedi.



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