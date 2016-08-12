Yeni Harman geri döndü

Röportajları ve haberleriyle bir dönem adından sıkça söz ettiren Yeni Harman yeni kadrosu, raflardaki yerini aldı.
Editörler Onurkan Avcı ve Sami Menteş’in hazırladığı Yeni Harman’ın ilk sayısında; Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni ve Hürriyet yazarı Murat Yetkin, darbe girişiminin ardından gelişen dış politikayı kaleme aldı.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM’de yaşananları ve kendi objektifinden fotoğrafları aktardı.
Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ise “Ya darbeciler başarsaydı?” sorusuna yanıt aradı.
Türkiye-ABD ilişkilerini yakından takip eden Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış, Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.
Sputnik Türkiye muhabiri Hikmet Durgun ise “Suriye’de çözüm olacak mı?” sorusuna yanıt aradı.