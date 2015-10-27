Yeni Bond filmi görücüye çıktı



Tüm dünyada milyonlarca hayranı, gizli ajan James Bond'un yeni macerasını heyecanla bekliyordu ve bu bekleyiş sona erdi. 24'üncü Bond filmi “Spectre”nin dünya prömiyeri filmin oyuncu kadrosunun katılımıyla Londra'da yapıldı.

James Bond karakterini canlandıran aktör Daniel Craig, Royal Albert Hall'daki galada ilgiyi üzerine topladı. Kırmızı halı üzerinde smokiniyle hayranlarına poz veren 47 yaşındaki aktör gösterilen ilgiden çok etkilendiğini söyledi.

Gala öncesi Oberhauser adlı kötü karakteri canlandıran Oscarlı oyuncu Christoph Waltz ve “Bond Kızları” Lea Seydoux ve Monica Bellucci'nin yanı sıra yönetmen Sam Mendes bol bol imza dağıttı ve röportajlar verdi.

Şimdiye kadar ki en yaşlı 'Bond Kızı'nı oynayan 51 yaşındaki İtalyan oyuncu Bellucci, Bond geleneğine dahil olmanın inanılmaz olduğunu söyledi. Bellucci'nin Fransız meslektaşı Seydoux ise 'Bond Kızı' olup olmadığından emin olmadığını söyleyerek “Ben sadece bir sarışınım” şeklinde espri yaptı.

Galaya katılanlar arasında İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens William, eşi Kate ve Prens Harry de vardı.

En pahalı Bond filmi

Eon prodüksiyon firmasınca çekilen 24'üncü Bond filmi, yaklaşık 300 milyon dolarlık maliyetiyle serinin en pahalı filmi olma özelliğini taşıyor. Son Bond filmi “Skyfall” bir milyar dolarlık gişe hasılatının üzerine çıkmıştı.

Daniel Craig'in dört kez canlandırdığı Ajan 007'yi bir kez daha oynayıp oynamayacağı ise galada netlik kazanmadı. Gala'da James Bond karekterini oynamaya bayıldığı kaydeden Craig, bu rolün hayatını değiştirdiğini de ifade etti. Ancak Craig beşinci kez Bond'u canlandırmayacağı yönündeki spekülasyonlara net bir yanıt vermekten kaçındı.