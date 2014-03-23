Yeni bir ipucu daha



Avustralya ve Çin uydularının ardından Fransız uyduları da kayıp Malezya uçağına ait olduğu düşünülen nesneler fotoğrafladı.

Malezya Ulaştırma Bakanı Hüsamettin Hüseyin, Fransızların elde ettiği verilerin Hint Okyanusu'ndaki aramaları koordine eden Avustralyalı yetkililere ulaştırıldığını söyledi.

Uçağın akıbetinin yakında ortaya çıkarılacağı konusunda umutlu olduğunu belirten Avustralya Başbakanı Tony Abbott ise tespit edilen nesnelerin nispeten birbirine yakın bölgelerde olduğunu ifade ederek güvenilir ipuçları elde ettiklerini kaydetti.

Çalışmalar kötü hava koşulları nedeniyle güçlükle devam ederken Alman uzmanların da bir yeraltı ile arama çalışmalarına katılacağını açıklandı. Yeraltının denizin 6 bin metre derinliğine kadar inebildiği belirtiliyor.

Malezya Havayolları'na ait Boing 777 tipi yolcu uçağı mürettebatla birlikte içindeki 239 kişiyle birlikte 8 Mart'ta kaybolmuştu. Uçak Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalanmıştı.

Yolcuların büyük bir kısmının Çinli olması nedeniyle Çin arama çalışmalarına yoğun destek veriyor.

Çin uydularının da cumartesi günü Hint Okyanusu'nda yaklaşık 22 metre uzunluğunda bir nesne tespit ettiği bildirilmişti.

Avustralya'nın daha önce sağladığı uydu görüntülerinde de benzer nesneler tespit edilmiş, aramalar şimdiye kadar sonuç vermemişti.