Yeni Al Capone bir İngiliz oldu

İtalyan asıllı ABD'li mafya lideri Al Capone'un hayatı yeniden beyazperdeye uyarlanacak. Josh Trank'in yönetmenliğinde çekilecek filmde ünlü mafya babasını Tom Hardy canlandıracak.

Al Capone'un yükseliş yıllarının anlatılacağı filmde, ünlü mafya liderinin Chicago günleri konu edilecek.

Filmin ikinci bölümünde de Capone'un diğer çetelerle mücadelesi, son bölümde ise hapishane yılları ve 48 yaşında ölümü konu edilecek.

48 yaşında ölen Capone’nun yaşamı hakkında bugüne kadar bir düzine film çevrilmişti. Robert De Niro, Rod Steiger, Tom Hanks, Al Pacino ve Ben Gazzara gibi aktörler Al Capone’u sinemada canlandırmıştı.