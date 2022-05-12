Yeni Akit yazarından Saadet Partisi Milletvekili Karaduman’a: Spor Toto parası ile İHL olmaz da, vekil maaşı olur mu?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, konut kredisi paketinin açıklanmasının ardından Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Hani siz faize karşıydınız. Hani haksız kazanca karşıydınız. Nerede kaldı sizin adil düzen idealleriniz. Spor Toto sponsorluğunda imam hatip okulu açmak, ilahiyat fakülteleri, camiler açmak mıydı sizin hedefiniz. Değiştirmek istediğiniz ne varsa ona dönüştünüz" sözlerini eleştirdi.

Karahasanoğlu, Karaduman’a “Senin milletvekili olman, Spor Toto’dan başla, genelevden toplanan vergilere kadar, nice haram paraların da girdiği hazineden maaş alman, farz mıydı?” diye sordu.

Karahasanoğlu, “Karaduman cevaplasın: ‘Spor Toto parası ile İHL olmaz da, vekil maaşı olur mu?’ başlıkla yazına özetle şöyle devam etti:

“Şu İHL binasının sponsorluğunu, Spor Toto yapıyorsa..

Bunu eleştirelim..

Ama..

Laik devletin bu çıkmazının failinin AK Parti olduğun söylemeyelim.

Hele hele, o laik devletin faili CHP ile ittifak yaparak, bunu söylemeye hiç kalkmayalım..

Laik devletin suçunu, AK Parti’ye fatura etmeyelim..

AK Parti’den önce, imam hatip okulları binasından öğretmen maaşına kadar tüm harcamaları helal paralarla karşılanıyordu da..

AK Parti iktidara gelince, imam hatip inşaatları, haram paralarla mı karşılanmaya başlandı?

Bunu mu söylüyorsun Abdülkadir Karaduman?

Yiğitsen, çık bunu söyle, ispat et, ben de sana destek vereyim..”

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