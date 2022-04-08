Yeni Akit yazarı: Kadınların spor yapmasında bizi rahatsız eden yönü, Müslüman Türk kimliğinden uzak, Kur’an ahlakı ve Resulullah’ın sünnetiyle örtüşmemesi

Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, kadın sporcuları hedef almaya devam etti. "Kadının spor yapmasına karşı değiliz, İslami ölçülerde spor yaptırılmamasına karşıyız" diyen Gülümseyen, "Kadınların spor yapmasında bizi rahatsız eden yönü, Müslüman Türk kimliğinden uzak, Kur’an ahlakı ve Resulullah’ın sünnetiyle örtüşmemesi" görüşünü savundu.

Gülümseyen yazısında, "Kadınların spor yapmasında bizi rahatsız eden yönü, Müslüman Türk kimliğinden uzak, Kur’an ahlakı ve Resulullah’ın sünnetiyle örtüşmemesi. Bunların ne olduğunu hatırlatmakta yarar var. Spor faaliyetlerine ayrılan zaman, spor faaliyetleri kapsamında ibadetlerin ertelenmesi (oruç, namaz gibi), sporda tesettür, kadın ve erkeğin aynı mekânda karışık spor yapması, bedenin zarar gören ağır sporlar, kumar ve bahis gibi şans oyunları, kötü sözler vb. birçok olumsuz unsuru oluşturmaktadır. Spor faaliyetlerinde tüm başlıkların ayrıntıları İslami kaynaklarda mevcut. Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi’nde buyurduğu gibi “Kadınların sizin üzerinizdeki hakları geleneklere uygun biçimde yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda Allah’tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın…”Tüm bunları açıklarken tarafımıza “Siz kadın performans sporcularıyla niçin bu kadar uğraşıyorsunuz?” şeklinde gelebilecek soruyu, biz tersinden sormak istiyoruz; “Emperyalist/kapitalist güçler ve onların taşeronları, kadınları performans sporunun içine çekme çabasının nedeni ne olabilir?” sorunun cevabını hiç düşündük mü, karşı koyma adına ‘medeni’ cesareti gösterebildik mi?.? Hayır…" ifadesini kullandı.

Gülümseyen şunları kaydetti:

“Spor bahanesiyle bu gidişat nereye! Geleceğin ‘anaları’ üzerindeki bu ‘oyun’ da neyin nesi?” ‘Dur’ denilmesi gereken tehlike büyük, vesselam…"

TIKLAYIN | Yeni Akit yazarı Gülümseyen, kadın sporcuları hedef aldı: İkazlarımıza rağmen güreşen kadın sayısı her geçen gün artıyor, masaya yumruğunu vuran çıkmadı