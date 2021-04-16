Yeni Akit yazarı Gülümseyen: Futbolcunun orucu tartışmaya açması, Müslüman Türkiye’ye hiç mi hiç yakışmıyor!

Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, "Geçmiş yönetimlerde olduğu gibi bugünde Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) oruç konusunda duyarsız (uygulama onu gösteriyor) kalması, yeniden gündem olmasını sağlıyor. ‘Nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke de…’ diye başlayan ifadelerde ki gerçekler, İslam’ın yasakları içerisinde yer alan kumar, kıyafet, küfür, cinsiyet vb. birçok konu sporu çepeçevre sararken, her dönem/yıl olduğu gibi bu yıl da sporcu/futbolcunun orucu tartışmaya açılmasını, Müslüman Türkiye’ye hiç mi hiç yakışmıyor!" dedi.

Gülümsyen, "Çoğunluğu Müslüman olan ülkemizde de gündem oluyor. Vatandaş/futbol sever, haklı olarak soruyor, ‘Madem Müslüman bir ülkeyiz, karşılaşma takvimi, maç saatleri oruç ibadetine göre neden ayarlanmıyor mu?’ Bugüne kadar hep böyle olmadı mı? Tribündeki seyirci veya sahadaki futbolcu oruçmuş, kimsenin umurunda değildi! Madem insan sağlığını ön planda tutmaya çalışıyorsunuz, öyleyse inandığını yaşamak isteyen sporcuların-futbolcuların, kendileri için önemli kıldıkları oruç gibi bir ibadetine niçin saygı gösterilmiyor, insanların duygularıyla oynuyorsunuz? Anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz! Görev ve yetkililerin her defasında ‘İlerleyen dönemlerde ayarlama yapılacak’ türünden, geçiştirmesini hatırlıyoruz. Dileriz, bu geçiştirmeler/söylemlerin de sonu bir gün gelir…" görüşünü savundu.

Gülümseyen, yazısında, "Futbol oynamak için ülkemize gelen yabancı oyunculara, inançları gereği yılbaşı ve dini bayramlarında ayrıcalık tanındığına şahit olduk. Bugün halen ülkemizde oruç tartışması yaşanıyorsa, sporu/futbolu yönetenlerin, kendi insanının milli ve manevi değerlerini dikkate almadığının en bariz göstergesidir. Düne kadar yabancı futbolcunun ‘Christmas’ını düşünen anlayış, bugün kendi insanının ‘Orucunu’ da düşünerek, gerekli düzenlemeyi yapmalıdır…" ifadesini kullandı.