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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'deki El Kaide kampı vuruldu

Amerikan Savunma Bakanlığı El Kaide'nin Yemen'deki eğitim kampına hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bombardımanda onlarca militanın öldürüldüğü tahmin ediliyor.

23 Mart 2016 10:56

Amerikan Savunma Bakanlığı, El Kaide'nin
Yemen'deki eğitim
kampına yapılan hava saldırısında onlarca militanın
öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlığın bir
sözcüsü, Salı günkü
hava operasyonunun ABD'nin radikalleri yenmedeki
kararlılığını gösterdiğini söyledi. Kampta 70 kadar El
Kaide militanı bulunmaktaydı. Sözcü, ölü sayısının
araştırıldığını belirtti.

Akap adıyla faaliyet gösteren El Kaide'nin Arap
yarımadasındaki kolu, Usame Bin Ladin tarafından kurulan
örgütün Yemen ve Suudi Arap kanatlarının birleşmesiyle
ortaya çıkmıştı. Örgüt Fransız mizah dergisi ‘Charlie
Hebdo'ya yapılan kanlı saldırının sorumluluğunu
üstlenmişti. Yemen, batılı uzmanlarca EL Kaide'nin en
tehlikeli kolu olarak nitelenen Akap'ın en yoğun faaliyet
gösterdiği ülke sayılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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