Yemen'deki El Kaide kampı vuruldu

Amerikan Savunma Bakanlığı, El Kaide'nin

Yemen'deki eğitim

kampına yapılan hava saldırısında onlarca militanın

öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlığın bir

sözcüsü, Salı günkü

hava operasyonunun ABD'nin radikalleri yenmedeki

kararlılığını gösterdiğini söyledi. Kampta 70 kadar El

Kaide militanı bulunmaktaydı. Sözcü, ölü sayısının

araştırıldığını belirtti.

Akap adıyla faaliyet gösteren El Kaide'nin Arap

yarımadasındaki kolu, Usame Bin Ladin tarafından kurulan

örgütün Yemen ve Suudi Arap kanatlarının birleşmesiyle

ortaya çıkmıştı. Örgüt Fransız mizah dergisi ‘Charlie

Hebdo'ya yapılan kanlı saldırının sorumluluğunu

üstlenmişti. Yemen, batılı uzmanlarca EL Kaide'nin en

tehlikeli kolu olarak nitelenen Akap'ın en yoğun faaliyet

gösterdiği ülke sayılıyor.