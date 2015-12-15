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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de tek taraflı ateşkes

Yemen iç savaşında hükümetin ilan ettiği ateşkes bugün başlıyor.

15 Aralık 2015 10:04


Suudi Arabistan'ın liderliğinde Yemen'de faaliyet gösteren askeri koalisyonun ilan ettiği bir haftalık ateşkes Orta Avrupa Saati ile bu sabah başlıyor. Bu açıklama Suudi Arabistan medyasından yayınlandı. Yemen devlet başkanlığı ise ateşkesin gece yarısı yürürlüğe gireceğini ilan etmişti.

Yemen yönetimi tek taraflı aldığı kararla bugün İsviçre'de başlayacak olan barış görüşmelerinin başarı şansını arttırmayı amaçladığını duyurmuştu.

Yemen hükümet sözcüsü Fransız Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ‘asi milis güçlerinin bu kez ateşkese riayet etmelerini umduklarını' söyledi. Ateşkes ilanına Husilerden henüz tepki gelmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YemenArabistanOrta Avrupa SaatiSuudi ArabistanFransız Haber AjansıHusilerdenDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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