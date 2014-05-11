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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de şiddet tırmanıyor

Yemen'de şiddet olayları son günlerde tırmanışa geçti. Bugün bir polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2014 20:16


Olay liman kenti Mukalla'da meydana geldi. El Kaide militanı olduğu sanılan saldırganın patlayıcı taşıyan otomobili polis noktasının yakınına kadar sürdüğü belirtiliyor. Kurban sayısını artırmak için polislerle tartışan ve dikkatleri üzerine toplayan saldırganın otomobildeki patlayıcıları patlattığı belirtiliyor. Olayda 15 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde de başkent Sana'daki başkanlık sarayı yakınındaki bir kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre sarayın 500 metre uzağında bulunan noktaya silahlı kişiler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada üç saldırgan ve bir sivil hayatını kaybetti. Aynı kontrol noktasına cuma günü de El Kaide'ye bağlı militanlar tarafından saldırı düzenlenmiş ve 5 asker hayatını kaybetmişti.

New York Times gazetesi Yemen'de biri CIA ajanı diğeri özel harekat askeri olmak üzere iki Amerikalıyı kaçırmak isteyen silahlı kişilerin öldürüldüğünü yazdı. Gazetenin hükümet yetkililerine dayandırdığı olay 24 Nisan tarihinde başkent Sana'da meydana geldi. İki silahlı şahıs başkentte bir kuaför salonunda bulunan sivil giyimli Amerikalıları kaçırmak istedi. Kimlikleri kamuoyuyla paylaşılmayan iki Amerikalı, militanlara silahla karşılık verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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