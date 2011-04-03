-YEMEN'DE POLİS ATEŞ AÇTI SANA (A.A) - 03.04.2011 - Yemen'in güneyindeki Taez kentinde polisin göstericilere ateş açtığı bildirildi. Görgü tanıkları, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevi bırakmasını isteyen göstericileri dağıtmak için polislerin ateş açtığını ve onlarca kişinin yaralandığını söyledi. Görgü tanıklarından biri de AFP'ye, ''En az 250 kişi polis ateşinde ya da polisin attığı göz yaşartıcı gazla yaralandı'' dedi. Bu arada, ülkenin güneyindeki bir barikata saldırı düzenlendiği, saldırıda 1 askerin öldüğü bildirildi. Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Lahej vilayetindeki Mallah'ta bir askeri barikatta ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 3 askerin de yaralandığı kaydedildi.