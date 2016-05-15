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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de intihar saldırısı

Yemen’de bir polis eğitim merkezi önünde bekleyenleri hedef alan intihar saldırısında en az 25 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

15 Mayıs 2016 15:49


Yemen güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre saldırı liman kenti Mukalla'daki bir polis eğitim merkezi önünde meydana geldi. Saldırgan, merkezin önünde bekleyen ve polis adaylarından oluşan kalabalığa karışarak üzerindeki patlayıcıları patlattı.

AFP ve Reuters haber ajanslarının yerel sağlık birimlerinden aldığı bilgilere göre patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti. IŞİD'in üstlendiği intihar saldırısında en az 25 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

El Kaide'nin Yemen kolu tarafından ele geçirilen Mukalla geçen ay hükümet birlikleri tarafından geri alınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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