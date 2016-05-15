Yemen'de intihar saldırısı



Yemen güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre saldırı liman kenti Mukalla'daki bir polis eğitim merkezi önünde meydana geldi. Saldırgan, merkezin önünde bekleyen ve polis adaylarından oluşan kalabalığa karışarak üzerindeki patlayıcıları patlattı.

AFP ve Reuters haber ajanslarının yerel sağlık birimlerinden aldığı bilgilere göre patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti. IŞİD'in üstlendiği intihar saldırısında en az 25 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

El Kaide'nin Yemen kolu tarafından ele geçirilen Mukalla geçen ay hükümet birlikleri tarafından geri alınmıştı.