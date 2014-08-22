Yemen'de Husi isyanı



Yemen haber portalı El Maşdat'a göre 10 bini silahlı, yaklaşık 30 bin kadar Husi başkent Sana'nın giriş noktalarında kamplar kurdu. Alman Basın Ajansı'na (dpa) bilgi veren güvenlik yetkilileri, Sana'nın kuzeydoğusundaki El Cavf vilayetinde Husiler ile yaşanan çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğünü açıkladı. Hükümet, gelişmelerin yoksul Yemen'in petrol çıkartılan ender bölgelerinden Marib vilayetini etkilemesinden kaygı duyuyor.

Yemen'de Husi aşiretlerinin isyanı 2004 yılında başladı. Çatışmalarda şimdiye kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Husi aşireti mensupları bu ay başında Sana'nın 50 kilometre kadar kuzeyindeki Amran kentinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yemen Devlet Başkanı'ndan Batı'ya çağrı

Husi aşiretlerine mensup militanlar, Şii mezhebinin Zeydi koluna bağlı. Yemen'in yönetiminde ise Sünniler söz sahibi. Husiler, kendilerine Sünniliği seçmeleri için baskı yapıldığını ileri sürüyor.

Yemen geçici Devlet Başkanı Abdülrahman Mansur El Hadi, Batı ve Körfez ülkelerini kendilerine destek vermeye çağırdı. Saba Ajansı'nın haberine göre, Mansur El Hadi, "Husi grubu tehdidi" karşısında destek istedi. Dpa'ya konuşan bir yetkili, "akan kanı durdurmak için aşiret liderleriyle bir toplantı yapılacağını" söyledi.

