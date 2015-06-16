Yemen'de El Kaide'ye darbe



"Washington Post" gazetesine konuyla ilgili bilgi veren ABD İstihbaratı'nın bir yetkilisi, Nasır El Vuhayşi'nin ölümünün doğrulanmaya çalışıldığını söyledi. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan Yemenli bir yetkili terör örgütü liderinin ölümünü doğruladı.

Yemenli yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırı geçen hafta, Aden kentinin doğusundaki Hadramut'ta düzenlendi. ABD'ye ait insansız hava aracından toplam 4 füze fırlatıldı. Saldırıda Nasır El Vuhayşi ile birlikte terör örgütünün iki mensubunun daha can verdiği belirtildi. Yemenli yetkililere göre El Vuhayşi'nin cesedi Mukalla'da, yoğun güvenlik önlemleri altında bir morgda tutuluyor.

'Yerine Kasım El Rimi getirildi'

İslamcı internet sayfalarını izleyen ABD merkezli "Site" kuruluşu, Arap Yarımadası El Kaidesi üyelerinin El Vuhayşi'nin ölümünü doğrulayan mesajlar paylaştığını duyurdu. El Vuhayşi'nin yerine terör örgütünün askeri lideri Kasım El Rimi'nin getirildiği belirtildi.

Yemen doğumlu Nasır El Vuhayşi 1990'lı yılların sonunda geçtiği Afganistan'da dönemin El Kaide lideri Bin Ladin'in yakın çevresi arasına girmişti. Taliban'ın iktidardan uzaklaştırılmasının ardından 2002 yılında İran'a kaçmış, yakalanarak Yemen'e iade edilmişti. El Vuhayşi, 2006 yılında 22 arkadaşıyla birlikte hapisten kaçmayı başarmıştı.

ABD, Arap Yarımadası El Kaidesi'ni birçok saldırıdan sorumlu tutuyor. Terör örgütü, 12 kişinin katledildiği "Charlie Hebdo" saldırısını da üstlenmişti.

Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu

Bin Ladin'in 2011 yılında bir ABD operasyonunda ölü ele geçirilmesinin ardından El Vuhayşi ABD'yi tehdit etmiş, daha büyük eylemler düzenleneceğini açıklamıştı. El Vuhayşi'nin 2013 yılında El Kaide lideri Ayman El Zevahiri'nin yardımcılığına getirildiği duyurulmuştu.

Yemen'de insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarla gündeme gelen ABD, Nasır El Vuhayşi'nin başına 10 milyon dolar ödül koymuştu. Terör örgütü, Yemen'deki istikrarsız ortamdan yararlanmıştı.

ABD, Libya'da geçen hafta sonunda düzenlediği hava saldırısında El Kaide liderlerinden Muhtar Belmuhtar'ı hedef almış, Libya hükümeti terör örgütü liderinin saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.