T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yemen’de ateşkes

Yemen’de çatışan tarafar arasında barış görüşmelerine paralel olarak ilk etapta bir haftalık ateşkese hazırlanılıyor.

08 Aralık 2015 13:06

Yemen Dışişleri Bakanı, İsviçre'de BM öncülüğünde yapılacak barış görüşmelerine paralel
olarak,
savaşan taraflar arasında bir haftalık ateşkes ilan edileceğini doğruladı. Abdül Malik el Mihlafi,
“Hükümet ile darbeciler arasında ateşkese dair anlaşma 15 Aralık'tan itibaren yürürlüğe
girmelidir”
diye konuştu.

Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi, dün BM'ye yazdığı mektupta, 15-21 Aralık tarihleri arasında
ateşkes ilan etmek istediklerini, Husilerin de yükümlülük altına girmesi durumunda sürenin otomatik
olarak uzatılacağını bildirmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez Arap koalisyonu, hükümete destek için mart
ayında İran destekli Husi isyancılara karşı bombardımanlara başlamıştı. Çatışmaları sona erdirmek
üzere yapılan görüşmeler aylardır tıkanmıştı.

Gözler Cenevre'de
 
Yemen'in BM nezdindeki büyükelçisi İsmail Şeyh Ahmed, Cenevre dışında yapılması planlanan
görüşmelere üç heyetin katılacağını ve görüşmelerin ‘ne kadar gerekirse o kadar' süreceğini
açıkladı. Heyetlerde Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi hükümeti, Husi isyancıları ve eski
devlet başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı Genel Halk Kongresi'nden (GPC) temsilciler yer alıyor.

BM verilerine göre Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarının başlamasından bu
yana, yarısı sivil olmak üzere 5 bin 700'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YemenDışişleri BakanıMalikMihlafiAralıkBaşkanı Abdrabbuh Mansur HadiHusilerinSuudi ArabistanKörfez ArapHusiCenevreAhmed CenevreDevlet Başkanı Abdrabbuh Mansur HadiAli Abdullah SalihGenel Halk KongresiYemen Suudi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24