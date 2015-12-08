Yemen’de ateşkes

Yemen Dışişleri Bakanı, İsviçre'de BM öncülüğünde yapılacak barış görüşmelerine paralel

olarak,

savaşan taraflar arasında bir haftalık ateşkes ilan edileceğini doğruladı. Abdül Malik el Mihlafi,

“Hükümet ile darbeciler arasında ateşkese dair anlaşma 15 Aralık'tan itibaren yürürlüğe

girmelidir”

diye konuştu.

Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi, dün BM'ye yazdığı mektupta, 15-21 Aralık tarihleri arasında

ateşkes ilan etmek istediklerini, Husilerin de yükümlülük altına girmesi durumunda sürenin otomatik

olarak uzatılacağını bildirmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez Arap koalisyonu, hükümete destek için mart

ayında İran destekli Husi isyancılara karşı bombardımanlara başlamıştı. Çatışmaları sona erdirmek

üzere yapılan görüşmeler aylardır tıkanmıştı.

Gözler Cenevre'de



Yemen'in BM nezdindeki büyükelçisi İsmail Şeyh Ahmed, Cenevre dışında yapılması planlanan

görüşmelere üç heyetin katılacağını ve görüşmelerin ‘ne kadar gerekirse o kadar' süreceğini

açıkladı. Heyetlerde Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi hükümeti, Husi isyancıları ve eski

devlet başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı Genel Halk Kongresi'nden (GPC) temsilciler yer alıyor.

BM verilerine göre Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarının başlamasından bu

yana, yarısı sivil olmak üzere 5 bin 700'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi.