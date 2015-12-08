Yemen’de ateşkes

Yemen Dışişleri Bakanı, İsviçre'de BM öncülüğünde yapılacak barış görüşmelerine paralel
olarak,
savaşan taraflar arasında bir haftalık ateşkes ilan edileceğini doğruladı. Abdül Malik el Mihlafi,
“Hükümet ile darbeciler arasında ateşkese dair anlaşma 15 Aralık'tan itibaren yürürlüğe
girmelidir”
diye konuştu.
Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi, dün BM'ye yazdığı mektupta, 15-21 Aralık tarihleri arasında
ateşkes ilan etmek istediklerini, Husilerin de yükümlülük altına girmesi durumunda sürenin otomatik
olarak uzatılacağını bildirmişti.
Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez Arap koalisyonu, hükümete destek için mart
ayında İran destekli Husi isyancılara karşı bombardımanlara başlamıştı. Çatışmaları sona erdirmek
üzere yapılan görüşmeler aylardır tıkanmıştı.
Gözler Cenevre'de
Yemen'in BM nezdindeki büyükelçisi İsmail Şeyh Ahmed, Cenevre dışında yapılması planlanan
görüşmelere üç heyetin katılacağını ve görüşmelerin ‘ne kadar gerekirse o kadar' süreceğini
açıkladı. Heyetlerde Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi hükümeti, Husi isyancıları ve eski
devlet başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı Genel Halk Kongresi'nden (GPC) temsilciler yer alıyor.
BM verilerine göre Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarının başlamasından bu
yana, yarısı sivil olmak üzere 5 bin 700'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi.