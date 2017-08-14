Yemen'de 500 binden fazla kolera vakası

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yaptığı bir yazılı açıklamada ülkede dört aydır devam eden kolera salgınında şu ana kadar bin 975 kişi hayatını kaybetti ve yarım milyondan fazla insana hastalık bulaştı.

Yemen'de her gün 5 binden fazla yeni kolera vakası tespit edilirken, su yoluyla geçen hastalık eğer hemen kontrol altına alınmazsa birkaç saat içinde ölüme neden olabiliyor.

Hastalığın yayılmasının ülkede bazı bölgelerde yavaşladığını kaydeden WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, devam eden iç savaşın getirdiği yıkımdan dolayı salgının her geçen gün yeni yerleşim bölgelerinde görüldüğünü söyledi.

İnsan dışkısı bulaşmış su ve gıda maddelerinin tüketilmesi ile bulaşan hastalık akut ishal ve su kaybı ile belirtilerini gösteriyor.

Çöken sağlık sistemi

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca Yemen'de 30 binin üzerinde sağlık çalışanının yaklaşık bir yıldır maaşlarını alamadığını ve hastalığın yayılmasını önlemek için gereken kritik önemdeki bazı ilaçların temin edilemediğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Bu doktorlar ve hemşireler sağlık birimlerinin bel kemiğini oluşturuyor ve onlar olmadan Yemen'de hiçbir şey yapamayız. Hayat kurtarmaya devam edebilmeleri için maaşlarını almaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı bir birim olan WHO'nun Sözcüsü Fadela Chaib, son dört haftada felaketten en çok etkilenen vilayetlerde şüphelenilen kolera vakalarında bir azalma görülürken, ülkede çatışmalardan etkilenen bölgelerde ise artış görüldüğünü kaydetti.

İç savaşın yıkımı

2011 yılında Tunus'tan başlayarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki birçok ülkeye sıçrayan ve tek adam rejimlerine bir başkaldırıya dönüşen Arap Baharı Yemen'de eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasına ve ülkeyi terk etmesine neden olmuştu.

Salih'in ülkeden ayrılmasının ardından göreve gelen Abdurabbu Mansur El Hadi yeni Devlet Başkanı olmuş, ancak kısa bir süre sonra isyancı Şii Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle önce ev hapsine alınmış, ardından ülkeden ayrılmıştı.

Yemen'de Mart 2015'ten beri Husilerle merkezi yönetim arasında devam eden iç savaşta şu ana kadar 8 binden fazla insan hayatını kaybetti ve 15 milyondan fazla Yemenlinin basit sağlık hizmetlerine erişimi bulunmuyor.

Yaklaşık 28 milyon nüfuslu ülkedeki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri merkezi hükümeti desteklerken, isyancı Husiler de İran tarafından destek görüyor.

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Reuters/AFP,ÇÖ/BÖ