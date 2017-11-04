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Yedigöller'de sonbahar keyfi

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, Bolu’nun Yedigöller Milli Parkı’nda sonbahar keyfi yaşadı

04 Kasım 2017 13:11

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, Bolu’nun Yedigöller Milli Parkı’nda sonbahar keyfi yaşadı.
Türkiye\'nin en etkileyici yerlerinden biri olarak gösterilen doğa harikası Yedigöller Mili Parkı, sonbaharla birlikte doğa ve fotoğraf tutkunlarının cazibe merkezi haline geldi. PRODOSS üyeleri de bölgeye gezi düzenledi. Abant Gölü Tabiat Parkı, Gölcük Gölü Tabiat Parkı ve Bolu Yedigöller Tabiat Parkı gezisine, 70 kulüp üyesi katıldı. Sarı ve yeşilin tüm renklerini içinde barındıran sararmış yapraklar ve kartpostallık görüntüler içinde çadır kampı yapan Adanalı doğaseverler, Milli Park içindeki Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl\'de sonbahar keyfi yaşadı. Prodoss Dağcılık Kulübü Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, şöyle dedi:
\"Ülkemizde sonbaharın gelişini en güzel yansıtan yerlerden biri olan Bolu Yedigöller Tabiat Parkı ve Gölcük Gölü Tabiat Parkında doya doya iki gün geçirip yürüyüş yapmak ve fotoğraflar çekmek geziye katılan herkesi büyüledi. Üyelerimiz unutamayacakları bir etkinlik yaşadı. Adana’ya dönerken de Tuz Gölünde gün batımı fotoğrafları çekilmek ayrı bir güzellikti.\" dedi.

FOTOĞRAFLI

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