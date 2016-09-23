YDS sonuçları açıklandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2016-YDS Sonbahar Dönemi) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YDS'ye ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, Fransızca Testindeki 37. sorunun iptal edilmesine karar verildiği, iptal edilmiş olan sorunun, ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilerek değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.