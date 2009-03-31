Yazıcıoğlu donarak ölmemiş

BBP lideri Yazıcıoğlu dergâha gömülecek

Sivas'ta BBP'lileri 25 bin kişi uğurladı

Kurtulmak için mücadele etmiş

500 metre aşağı kaydı

Çarpma anında ölmüşler



Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 4 kişinin otopsi sonucu ile Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kazaya ilişkin ilk bulguları, helikopterdeki beş kişinin çarpma anında yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.



Göksun ilçesi yakınlarında düşen helikopterde bulunan Yazıcıoğlu ve 4 kişiye yapılan otopsi sonucuna göre, enkazın bulunduğu yere 5 metre uzaklıkta bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kaburgaları ve bacaklarının kırıldığı, akciğerlerinde kanama olduğu ve karın zarının yırtıldığı öğrenildi.



Vücutlarında kırıklar var



Yazıcıoğlu ve 4 kişinin otopsisini Adana'dan giden 2 profesör, 1 doçent ve bir adli tıp uzmanı yaptı. Ölenlerin vücudunda çok sayıda kırık ve iç organlarında zedelenme olduğu, ölümlerin donmadan kaynaklanmadığı belirtildi. Yazıcıoğlu'nun kayınbiraderi, TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, "Oranın şartlarını ve enkazı gördükten sonra, Sikorsky helikopterlerin bile ulaşmakta güçlük çektiği noktada sabotaj ya da başka iddialarla ilgili hiçbir kuşkum kalmadı. Donarak ölmediklerine eminim. Cesetler farklı yerlere dağılmış" dedi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün helikopter kazasına ilişkin ilk bulguları ise şöyle:



Helikopter, 1000 ile bin 500 feette (alçaktan) uçuş yapıyor.



Bölgede yoğun sis var. Sis nedeniyle görüş mesafesi sıfıra yakın.



Helikopter, sis içinden geçerken bir anda dağa çarpıyor. Helikopterin kafası içeri göçüyor. Çarpmanın etkisiyle kanatlar dağılıyor. Motor düşüyor.



Helikopter parçaları, 35-40 metre etrafa yayılıyor.



Çarpma anında yolculardan bir bölümü helikopterden dışarı fırlıyor.



Yolcuların bir bölümü, çarpma ve fırlama anında yaşamını yitirdi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise net bir şey söylemek için raporları görmek gerektiğini belirterek "Bu anlamda ek donanım ya da ek teçhizat gerekiyorsa onun da adımları atılır" dedi.



Sebep: Travmatik yaralar



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk, helikopter kazasında BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 4 kişinin ölümüne ciddi travmatik yaralanmanın neden olduğunu bildirdi.



Fevzi Büyüktümtürk, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Martta Kahramanmaraş merkeze bağlı Döngel köyü yakınlarında meydana gelen, Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekilerin hayatını kaybettiği kazanın ardından, cumhuriyet başsavcılığınca, aralarında Adana Adli Tıp Grup Başkanı'nın da yer aldığı 4 adli tıp uzmanı ve 1 pataloğun 28 Martta ölü muayene ve otopsi işlemi yaptığını kaydetti.



Bilirkişi heyetince, kazada Yazıcıoğlu ve 4 kişinin ölümüne yol açacak ciddi travmatik yaralanmalar söz konusu olduğunun belirtildiğini ifade eden Büyüktümtürk, ölümlerin tamamının kazayı takip eden kısa süre içinde meydana geldiği, bu sürenin yarım saat ile 1 saati geçmeyecek bir zaman dilimi olduğu düşünce ve kanaatine varıldığını bildirdi.



Başsavcı Büyüktümtürk, kazanın oluşuna ilişkin araştırma ve incelemelerin cumhuriyet başsavcılığınca titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.

3 cenaze Sivas'ta



Kahramanmaraş’taki helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya’nın cenazeleri THY'nin tarifeli uçağıyla Sivas’a getirildi.



Türk bayrağına sarılı cenazeler uçaktan indirilirken aileler ve havaalanında bulunanlar gözyaşlarını tutamadı. Yancı’nın vatani görevini yapan oğlu Mehmet Alper’in "Baba ben şehit olamadım, sen şehit oldun" diye ağıt yaktığı duyuldu.



Havaalanında umreye gitmek üzere bekleyen vatandaşların da cenazeler karşısında gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Tekbir ve dualar eşliğinde ambulanslara taşınan cenazeler, polis eskortu eşliğinde, uzun bir araç konvoyuyla, morga konulmak üzere kent merkezindeki hastanelere götürüldü.



Cenazelerin, parti binasının önündeki törenden sonra Meydan Camisi’nde kılınacak namazın ardından Yukarıtekke Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.



Öte yandan, cenazeler için kentteki camilerde sala verildi.



Anıt mezar sözü



Muhsin Yazıcıoğlu'na anıt mezar yapılabilmesi için Başbakan devreye girdi. Erdoğan dün taziye ziyaretinde bulunduğu Yazıcıoğlu'nun ailesine, "Kararınızı verin. Müstakil bir kabristan isterseniz bunun için Bakanlar Kurulu kararı çıkartırız" dedi. Bu arada Erdoğan'ın helikopterinin de daha önce iki kere zorunlu iniş yaptığı öğrenildi.







Enkaz havadan görüntülendi



Kahramanmaraş’ın merkeze bağlı Döngel köyü yakınlarında düşen, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da hayatını kaybettiği helikopterin enkazı, kazanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.



Kaza, uzmanlar tarafından "helikopter, Keş Dağı’na adeta bir kale duvarına çarpar gibi çarpmış" şeklinde yorumlanıyor. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşırken düşen helikopterin enkazını AA ekibi havadan görüntüledi.



Pilotun cenazesi toprağa verildi



Düşen helikopterin pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin dün İstanbul'a getirilen cenazesi için Bahçeşehir Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.



Törene katılan İstanbul Valisi Muammer Güler, seçim çalışmaları öncesinde yaşanan bu olayın Türkiye'nin gündemine adeta bomba gibi düştüğünü söyledi. Milletçe yaşanan bu olayın üzüntüsünü paylaştıklarını dile getiren Güler, pilot İstektepe'nin deneyimli olmasına rağmen maalesef böyle bir elim kazanın yaşandığını ifade etti. Vali Güler, İstektepe'nin ailesine ve yakınlarına Allah'tan sabır diledi.



Çalışma arkadaşı Sakıp Çetinkaya da İstektepe'nin çok iyi bir insan olduğunu ve kendi çevrelerinde onu örnek aldıklarını söyledi.



Törende, İstektepe'nin annesi Hayriye, eşi Elçin ve çocukları Murat ile Ayşegül İstektepe'nin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Namazın ardından yakınlarının omuzunda bir süre taşınan İstektepe'nin cenazesi, daha sonra Bahçeşehir Hoşdere Mezarlığı'nda toprağa veridi.



Törene, Vali Güler'in yanı sıra Ankara'dan Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Ahmet Tamer Büyükkantarcıoğlu, İstektepe'nin ailesi, yakınları, askeri ve çalışma arkadaşları katıldı.





Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 4 kişinin otopsi sonucu ile Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kazaya ilişkin ilk bulguları, helikopterdeki beş kişinin çarpma anında yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.Göksun ilçesi yakınlarında düşen helikopterde bulunan Yazıcıoğlu ve 4 kişiye yapılan otopsi sonucuna göre, enkazın bulunduğu yere 5 metre uzaklıkta bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kaburgaları ve bacaklarının kırıldığı, akciğerlerinde kanama olduğu ve karın zarının yırtıldığı öğrenildi.Yazıcıoğlu ve 4 kişinin otopsisini Adana'dan giden 2 profesör, 1 doçent ve bir adli tıp uzmanı yaptı. Ölenlerin vücudunda çok sayıda kırık ve iç organlarında zedelenme olduğu, ölümlerin donmadan kaynaklanmadığı belirtildi. Yazıcıoğlu'nun kayınbiraderi, TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, "Oranın şartlarını ve enkazı gördükten sonra, Sikorsky helikopterlerin bile ulaşmakta güçlük çektiği noktada sabotaj ya da başka iddialarla ilgili hiçbir kuşkum kalmadı. Donarak ölmediklerine eminim. Cesetler farklı yerlere dağılmış" dedi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün helikopter kazasına ilişkin ilk bulguları ise şöyle:Helikopter, 1000 ile bin 500 feette (alçaktan) uçuş yapıyor.Bölgede yoğun sis var. Sis nedeniyle görüş mesafesi sıfıra yakın.Helikopter, sis içinden geçerken bir anda dağa çarpıyor. Helikopterin kafası içeri göçüyor. Çarpmanın etkisiyle kanatlar dağılıyor. Motor düşüyor.Helikopter parçaları, 35-40 metre etrafa yayılıyor.Çarpma anında yolculardan bir bölümü helikopterden dışarı fırlıyor.Yolcuların bir bölümü, çarpma ve fırlama anında yaşamını yitirdi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise net bir şey söylemek için raporları görmek gerektiğini belirterek "Bu anlamda ek donanım ya da ek teçhizat gerekiyorsa onun da adımları atılır" dedi.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk, helikopter kazasında BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 4 kişinin ölümüne ciddi travmatik yaralanmanın neden olduğunu bildirdi.Fevzi Büyüktümtürk, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Martta Kahramanmaraş merkeze bağlı Döngel köyü yakınlarında meydana gelen, Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekilerin hayatını kaybettiği kazanın ardından, cumhuriyet başsavcılığınca, aralarında Adana Adli Tıp Grup Başkanı'nın da yer aldığı 4 adli tıp uzmanı ve 1 pataloğun 28 Martta ölü muayene ve otopsi işlemi yaptığını kaydetti.Bilirkişi heyetince, kazada Yazıcıoğlu ve 4 kişinin ölümüne yol açacak ciddi travmatik yaralanmalar söz konusu olduğunun belirtildiğini ifade eden Büyüktümtürk, ölümlerin tamamının kazayı takip eden kısa süre içinde meydana geldiği, bu sürenin yarım saat ile 1 saati geçmeyecek bir zaman dilimi olduğu düşünce ve kanaatine varıldığını bildirdi.Başsavcı Büyüktümtürk, kazanın oluşuna ilişkin araştırma ve incelemelerin cumhuriyet başsavcılığınca titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.Kahramanmaraş’taki helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya’nın cenazeleri THY'nin tarifeli uçağıyla Sivas’a getirildi.Türk bayrağına sarılı cenazeler uçaktan indirilirken aileler ve havaalanında bulunanlar gözyaşlarını tutamadı. Yancı’nın vatani görevini yapan oğlu Mehmet Alper’in "Baba ben şehit olamadım, sen şehit oldun" diye ağıt yaktığı duyuldu.Havaalanında umreye gitmek üzere bekleyen vatandaşların da cenazeler karşısında gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Tekbir ve dualar eşliğinde ambulanslara taşınan cenazeler, polis eskortu eşliğinde, uzun bir araç konvoyuyla, morga konulmak üzere kent merkezindeki hastanelere götürüldü.Cenazelerin, parti binasının önündeki törenden sonra Meydan Camisi’nde kılınacak namazın ardından Yukarıtekke Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.Öte yandan, cenazeler için kentteki camilerde sala verildi.Muhsin Yazıcıoğlu'na anıt mezar yapılabilmesi için Başbakan devreye girdi. Erdoğan dün taziye ziyaretinde bulunduğu Yazıcıoğlu'nun ailesine, "Kararınızı verin. Müstakil bir kabristan isterseniz bunun için Bakanlar Kurulu kararı çıkartırız" dedi. Bu arada Erdoğan'ın helikopterinin de daha önce iki kere zorunlu iniş yaptığı öğrenildi.Kahramanmaraş’ın merkeze bağlı Döngel köyü yakınlarında düşen, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da hayatını kaybettiği helikopterin enkazı, kazanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.Kaza, uzmanlar tarafından "helikopter, Keş Dağı’na adeta bir kale duvarına çarpar gibi çarpmış" şeklinde yorumlanıyor. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşırken düşen helikopterin enkazını AA ekibi havadan görüntüledi.Düşen helikopterin pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin dün İstanbul'a getirilen cenazesi için Bahçeşehir Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.Törene katılan İstanbul Valisi Muammer Güler, seçim çalışmaları öncesinde yaşanan bu olayın Türkiye'nin gündemine adeta bomba gibi düştüğünü söyledi. Milletçe yaşanan bu olayın üzüntüsünü paylaştıklarını dile getiren Güler, pilot İstektepe'nin deneyimli olmasına rağmen maalesef böyle bir elim kazanın yaşandığını ifade etti. Vali Güler, İstektepe'nin ailesine ve yakınlarına Allah'tan sabır diledi.Çalışma arkadaşı Sakıp Çetinkaya da İstektepe'nin çok iyi bir insan olduğunu ve kendi çevrelerinde onu örnek aldıklarını söyledi.Törende, İstektepe'nin annesi Hayriye, eşi Elçin ve çocukları Murat ile Ayşegül İstektepe'nin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Namazın ardından yakınlarının omuzunda bir süre taşınan İstektepe'nin cenazesi, daha sonra Bahçeşehir Hoşdere Mezarlığı'nda toprağa veridi.Törene, Vali Güler'in yanı sıra Ankara'dan Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Ahmet Tamer Büyükkantarcıoğlu, İstektepe'nin ailesi, yakınları, askeri ve çalışma arkadaşları katıldı.

DHA, İHA muhabirinin cesedinin karlar altından çıkarılmasını ve taşınmasını gösteren bir video yayınladıKahramanmaraş'ın Göksun İlçesi’nde BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin öldüğü helikopter kazasında kaybolan İHA Muhabiri İsmail Güneş’in cesedi, enkazın 500 metre güneybatısında bir kaya kenarındaki ağaç altında bulundu.Üzerinde 30- 40 santimetre kar olan Güneş’in, helikopter koltuğuyla kayarak bulunduğu noktaya, soğuktan korunmak ve kurtulmak için sığınmış olduğu anlaşıldı. Kazada ölen Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer 4 kişinin, ön otopsi sonucuna göre kazadan sonra bir saati geçmeyecek zaman diliminde yaşamını yitirdikleri kanaatine varıldığı kaydedildi.BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile düşen helikopterde bulunan İsmail Güneş’in cesedi, çalışmaların 6’ıncı gününde saat 13.00’te bulundu. Cep telefonuyla 112’yi arayarak kazayı haber veren Güneş’i bulmak için bölgede, Jandarma Genel Komutanlığı’nın en seçkin birliği olan Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, 60 özel harekat polisi, korucular, sivil savunma ekipleri ve vatandaşların yer aldığı yaklaşık 450 kişi, 20’şerli karma timler oluşturup, bölge 20 parsele bölünerek arama çalışmaları yaptı.Karadan zor arazi şartlarında yapılan çalışmalara 2 Sikorsky helikopterle de destek verildi. Yaya olarak 3.5 saatte ulaşılan kaza bölgesinde özel eğitimli iz köpeklerinden de yararlanılırken, kar şişleri, metal dedektörler, diğer teknik cihazlarla bölge didik didik arandı. Yaklaşık 1.5 metre kar bulunan bölgede havadan ve karadan hassas ve titiz bir şekilde sürdürülen çalışma bugün saat 13.00’de sonuç verdi.İsmail Güneş’in cesedi, helikopter enkazının 500 metre güneybatısında bir kaya kenarındaki ağaç altında JÖAK ekipleri tarafından bulundu. Güneş’in cesedinin bulunuş pozisyonu itibarıyla sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuk hava, kar ve tipide yaşama tutunmak için sığındığı izlenimi uyandırdı. 112 Acil Servis görevlisiyle yaklaşık 20 dakika süren telefon görüşmesinde ‘Ayağım çok kötü kırık’, ‘Donuyorum’, ‘Burada donacağız’ diyen, kendisinin de helikopterin içinde bulunduğunu anlatarak yaşamının son dakikalarında gazetecilik refleksiyle hareket eden Güneş’in kurtulmak için ağır kış koşullarında insan üstü mücadele ettiği anlaşıldı.Telefon konuşmalarında ayağının çok kötü olduğunu anlatan Güneş’in yaşamak adına son hamlelerini de yaptığı ve helikopterdeki bir koltuğu kızak gibi kullanarak dağdan 500 metre aşağıya doğru kayıp Karayakup Tepesi’ndeki bir kayanın kenarındaki ağaç altına sığındığı anlaşıldı. Ancak aşırı soğuk havaya direnemeyip donarak yaşam savaşını yitirdiği saptandı.Arama kurtarma çalışmaları koordine eden Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta da, bir helikopterle enkazın bulunduğu alana indi. JÖAK ekipleri, ‘kahraman’ olarak nitelendirilen gazetecinin cenazesini alıp, Kahramanmaraş’a indirecek.