Yaylacılar kara yakalandı

Emre KOLTUK- İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA)- DOĞU Karadeniz’de son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza büründü. Trabzon’un Düzköy ve Tonya ilçelerindeki yaylalarda, kara hazırlıksız yakalanan yaylacılar ve çobanlar, hayvan sürüleri ile birlikte ilçe merkezi ile köylerine doğru dönüşe geçti. Yaylacıların, süslediği büyükbaş hayvanlarıyla kar altındaki zorlu yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolları kapandı. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yaylacılar ise hazırlıksız yakalandı. Düzköy ilçesi Kayabaşı Yaylası\'nda, hayvan sürüleri ile birlikte kara yakalanan yaylacılar ve çobanlar, ilçe merkezine ve köylerine doğru dönüşe geçti.

Tonya ilçesinde yaylacıların, beraberlerinde süslediği büyükbaşlarıyla kar altındaki zorlu yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen Karadeniz yaylalarındaki göç yolculuğu sırasında ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

‘KAR GELDİ YAYLADA İŞİMİZ BİTTİ’

Bu sezon yaylalarda güzel vakit geçirdiklerini anlatan yaylacı Kezban Kalkmazoğlu, karın gelmesiyle birlikte yayladaki işlerinin tamamen bittiğini söyledi. Kalkmazoğlu, “Bu sene yaylalarda odun yaptık, hayvanlarımızı otlattık. Çok güzel günler geçirdik, yaylalarımız çok güzel. Çok fazla misafirimiz geldi. Yaylaları çok seviyoruz. Artık dönüyoruz, kar geldi yaylada işimiz bitti, şimdi köydeki işlerimize gidiyoruz” dedi.

Havva Kalkmaz ise, etkisini gösteren karın yaylaları ve yollarını kapattığını belirterek, \"Yaz başında yaylaya gittik, şimdi de dönüyoruz ineklerle. Gezdik, tozduk, odun yaptık, yedik, içtik şimdi de sonbahar, kar yağdı dönmeye başladık. Kar yaylaları kapattı” diye konuştu.

YAYLALARDAN ‘DÖNÜN’ ÇAĞRISI

Bu arada, Doğu Karadeniz’de son günlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, vatandaşların yoğun kar yağışı altında mahsur kalma ihtimali üzerine AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hazırda bekliyor. Bölge valilikleri, mahsur kalma olaylarının önüne geçebilmek için yaylacılara ve çobanlara, köylerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

YAYLACILIK GELENEĞİ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor, hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. İneklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayan vatandaşlar, ürünleri satarak geçimine katkı sağlarken, kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Yaylacılar eylül ayı sonundan itibaren köylerine dönüyor.

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