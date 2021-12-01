Yayınevinde çalışan kadına "darp" edildi: Kendimi savunmaya çalıştım o sırada bana vurdu

Kitapyurdu Genel Yayın Yönetmeni Kadir Yılmaz’ın aynı ofiste çalışan bir kadın editörü darp ettiği iddia edildi. Kadın çalışan yaşananların ardından darp raporu alıp Yılmaz hakkında şikâyetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, yargıya taşınan olayın ayrıntılarının ortaya çıkması için dün görevimden istifa ettiğini duyurdu.

Kitapyurdu’nun da bağlı olduğu Repar Yayın Grubu’nda 5,5 aydır çalışan ismi açıklanmayan bir kadın, Genel Yayın Yönetmeni Kadir Yılmaz’ın kendisini darp ettiğini iddia etti.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, Yılmaz’ın daha önce de çalışanlara mobbing uyguladığını, hakaret ettiğini söyleyen kadın “İşi beğenmediği zaman bağıran çağıran birisiydi en başından beri. İlk anlarda çok üzerime gelmemişti. Sonrasında beni birkaç kere kovmakla tehdit etti. Ben buna karşı çıktım. ‘Benimle bu şekilde konuşmayın’ dedim. İstifa etmeye zorladı birçok kez” dedi.

“Kolumdan tutup kapıdan dışarı fırlattı”

Kadın editör darp anını ise şöyle anlattı: “En son darbın yaşanmasına neden olan olayda bana bir tane iş vermişti. Yapamadığımı söyledim. Çünkü bu süreçte beni üç kez aşağıladı, hakaret etti. Yine kovmakla tehdit etti. Yaptığım işi de diğer editörlere gösterdim ‘Hiç sorun yok’ dediler aslında. Bu yüzden en sonunda işi yapamayacağımı söyledim. Kendisi de bir anda bağırmaya başladı, ‘Ofisimden çık’ diye bağırdı. Üstüme yürüdüğünde kendimi savunmaya çalıştım o sırada bana vurdu. Daha sonra kolumdan tutup kapıdan dışarı fırlattı. Tartışma devam ederken ofis merdivenlerine doğru üzerime yürüdü.”

Yılmaz: Ayrıntıların ortaya çıkması için istifa ettim

Yılmaz ise sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Repar Yayın Grubu çalışanlarından biriyle yaşadığım ve yargıya taşınan olayın ayrıntılarıyla ortaya çıkması için bugün görevimden istifa ettim. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmediğim gibi bahse konu çalışan hakkında hakaret ve iftira davası açtım. İlgili paylaşımdaki iddialar baştan aşağı yalandır. Kendi ofisim yok; toplantı odasında ve diğer çalışanların önünde kendisinin hakaretlere maruz kaldım. Kadın mücadelesini, hırsları için sömürmekten çekinmeyen bu kişiyi yayınevi emekçilerinin vicdanına ve yargıya bırakıyorum.”

Darp edilen kadın, son olarak Yılmaz tarafından başka çalışanların da hakarete, şiddete maruz kaldıklarını söyledi ve bir arkadaşının da kendisine destek verdiği için işten atıldığını dile getirdi: “Daha önce de ofiste birine ‘Kafanı klavyeye sürterim’ dediği bir olay olmuştu. ‘Döverim seni’ demişti. Ben darp raporu aldıktan sonra o da ifade verdi. İfadesinde ‘Benim boyun fıtığım var o yüzden ayakta durma otur’ diye uyardım demiş. Darp raporu aldığım için bunu inkâr edemiyor, bu yüzden de ‘Bana hakaret etti ben de dışarı çıkardım’ demek zorunda kalmış.”