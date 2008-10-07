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Spor

Yattara takımda kaldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Gineli oyuncuları İbrahima Yattara'nın Katar Kulübü'ne transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

07 Ekim 2008 03:00

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Gineli oyuncuları İbrahima Yattara'nın Katar Kulübü'ne transferinin gerçekleşmediğini söyledi. 


Şener, Yattara'nın bonservis bedelinin kulüp hesabına yatırılmadığını ve dolayısıyla bu transferin de gerçekleşmediğini belirterek, ''Para yatmazsa transfer kapanır. Ömür boyu beklenilecek de bir konu değil. Önümüzde maçlarımız var. Onlara bakmamız lazım'' dedi.

Bundan sonra Yattara'nın teknik direktör Ersun Yanal ile görüşmesi gerektiğini ifade eden Şener, ''Yattara, bizim lisanslı oyuncumuz. Hocası var. Gider ona sorar. Hocası ne yapar, ceza verir veya vermez. Oynatır veya oynatmaz. Antrenman yaptırır ve yaptırmaz. O hocanın kararı'' diye konuştu.

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