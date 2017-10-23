Yatağan'da sahte içki operasyonu

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde, bir ev ve depoya düzenlenen operasyonda 595 litre sahte alkollü içki ile izinsiz toplanması ve nakledilmesi yasak olan çok sayıda odun dışı orman ürünü ele geçirildi.

Bozarmut Mahallesi\'ndeki bir ev ve depoda içki imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine Muğla Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Ev ve depoda yapılan aramada, 580 litre el yapımı şarap, 1.5 litre üretilmiş etil alkol, 1 litre üretilmiş viski, 13 litre üretilmiş rakı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 447 litre kekik suyu, 169 litre yarpuz suyu, 600 kilogram yarpuz bitkisi, 120 kilogram defne bitkisi, 90 kilogram kekik bitkisi, 15 kilogram adaçayı, 750 kilogram ardıç bitkisi ele geçirildi.

Şüphelilerin Yatağan ilçesine bağlı Yeni Mahalle\'deki işyerinde yapılan aramada da 9 milimetre çapında ruhsatsız 1 tabanca, 11 adet 9 milimetre çapında mermi, 73 cinsel gücü artırıcı ilaç, 1 litre rakı ve tedavide kullanılan 9 masaj aleti bulundu.

Ele geçirilen suç eşyalarına jandarma, sahte içki ve bitki sularına Yatağan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, izinsiz toplanması ve nakledilmesi yasak olan odun dışı orman ürünlerine de Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Soruşturma kapsamında, şüpheli 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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