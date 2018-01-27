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Spor

Yatabare hastaneye kaldırıldı

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor mücadelesinin 87'nci dakikasında Alper Uludağ ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Mustapha Yata

27 Ocak 2018 01:40

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında oynanan ve Gençlerbirliği\'nin 2-1\'lik üstünlüğü ile tamamlanan Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor mücadelesinin 87\'nci dakikasında Alper Uludağ ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Mustapha Yatabare, hastaneye kaldırıldı.
Atiker Konyasporlu santrforun çenesinin ve iki dişinin kırıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun maçın ardından ambulansa binerek Ankara Memorial Hastanesi\'ne kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Yatabare\'nin ameliyat edileceği de ifade edildi.

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