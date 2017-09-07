Yaşlı adam boğularak can verdi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim İlçesi\'nde denize giren 67 yaşındaki Nural Erdinç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Altınkum Plajı\'nda bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Didim\'e tatil gelen Nural Erdinç, Altınkum Plajı’nda denize girdi. Bir süre sonra boğulmaya başlayıp yardım çığlıkları atan Erdinç, plajda bulunanların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdinç, ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdinç\'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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