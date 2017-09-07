T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaşlı adam boğularak can verdi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim İlçesi'nde denize giren 67 yaşındaki Nural Erdinç, boğularak hayatını kaybetti

07 Eylül 2017 01:02

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim İlçesi\'nde denize giren 67 yaşındaki Nural Erdinç, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Altınkum Plajı\'nda bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Didim\'e tatil gelen Nural Erdinç, Altınkum Plajı’nda denize girdi. Bir süre sonra boğulmaya başlayıp yardım çığlıkları atan Erdinç, plajda bulunanların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdinç, ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Erdinç\'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDINın DidimNural ErdinçOlay Altınkum PlajıAilesiyleDidimNural Erdinç Altınkum PlajındaBirErdinçDidim Devlet HastanesineTalihsizAdli Tıp Kurumu Morguna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24