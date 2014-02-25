25 Aralık soruşturması kapsamında Yasin El Kadı ve oğlu ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen 25 Aralık soruşturması kapsamında, iş adamı Yasin El Kadı ve oğlu Muaz Kadı ifade verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen 25 Aralık soruşturması kapsamında iş adamı Yasin El Kadı ve oğlu Muaz Kadı ifade verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına avukatlarıyla 21 Şubat'ta gelen Yasin El Kadı'nın burada soruşturmayı yürüten TMK 10. maddesiyle görevli savcılar İsmail Uçar, Fuzuli Aydoğdu, İrfan Fidan ve Murat Çağlak'a ifade verdiği öğrenildi.

Yasin El Kadı'nın oğlu Muaz Kadı'nın ise dün adliyeye avukatlarıyla gelerek soruşturmayı yürüten savcılara ifade verdiği belirtildi. Bu arada soruşturma kapsamında savcılığın, bugüne kadar 45 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.