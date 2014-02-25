T24 LogoT24 Logo
Gündem

25 Aralık soruşturması kapsamında Yasin El Kadı ve oğlu ifade verdi

25 Aralık soruşturması kapsamında iş adamı Yasin El Kadı ve oğlu Muaz Kadı'nın ifadeleri alındı

25 Şubat 2014 20:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen 25 Aralık soruşturması kapsamında, iş adamı Yasin El Kadı ve oğlu Muaz Kadı ifade verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen 25 Aralık soruşturması kapsamında iş adamı Yasin El Kadı ve oğlu Muaz Kadı ifade verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına avukatlarıyla 21 Şubat'ta gelen Yasin El Kadı'nın burada soruşturmayı yürüten TMK 10. maddesiyle görevli savcılar İsmail Uçar, Fuzuli Aydoğdu, İrfan Fidan ve Murat Çağlak'a ifade verdiği öğrenildi.

Yasin El Kadı'nın oğlu Muaz Kadı'nın ise dün adliyeye avukatlarıyla gelerek soruşturmayı yürüten savcılara ifade verdiği belirtildi. Bu arada soruşturma kapsamında savcılığın, bugüne kadar 45 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

ETİKETLER

yasin el kadıçağlayanifade verdioğlu25 şubat

İlgili Haberler

Erdoğan: Yasin El Kadı aile dostumuzdur, ne var bunda?

Başbakan Erdoğan, oğlunun El Kadı ile görüşmesinin normal olduğunu belirterek 'El Kadı aile dostumuz' dedi

Yasin El Kadı'dan gazetelere tam sayfa 'masumum' ilanı

El Kaide bağlantılı olduğu öne sürülen Suudi işadamı Yasin El Kadı: Masumiyetim ulusal ve uluslararası mahkemelerde ispatlandı. Haberler maksatlı, yasal yollara başvuracağım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24