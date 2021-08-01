Yasemin Adar, final şansını yitirdi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, çeyrek finalde ABD'li rakibi Adelina Maria Gray'e yenilerek final şansını yitirdi. Milli güreşçi, ABD'li güreşçinin finale yükselmesi halinde repesaja kalacak.
Milli Güreşçi Yasemin Adar, 76 kilo son 16 turunda Brezilyalı Aline Silva'yla karşılaştı. Rakibine sayı şansı vermeyen milli güreşçi, karşılaşmayı 6-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek final mücadelesinde mindere çıkan Yasemin, dünya şampiyonu ABD'li Adelina Maria Gray'e karşı kötü başladı. 6-0 geriye düşen milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde yaptığı atakla 4 sayı almasına rağmen karşılaşmadan 6-4 mağlup ayrıldı.
Final şansını yitiren Yasemin, ABD'li güreşçinin finale yükselmesi halinde repesaja kalacak.