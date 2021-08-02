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Spor

Tokyo 2020 | Güreşte Yasemin Adar'dan bronz madalya

02 Ağustos 2021 15:05

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, Kırgız Aiperi Medet Kyzy yenerek bronz madalya kazandı. 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazandı.

Sabah saatlerinde repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşılaşan milli sporcu, rakibini bir dakika 21 saniyede tuş etti.

Yasemin Adar, bronz madalya maçında Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile yaptığı mücadelede rakibini tuş ederek bronz madalya kazandı. 

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