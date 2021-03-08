Yaşayan efsane Pele, veliahtını açıkladı

Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan olan Pele, veliahtı olarak Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi gösterdi.

Brezilya ve dünya futbolunun en önemli isimlerinden Pele, La Gazetta Dello Sport’a açıklamalarda bulundu. Pele yaptığı açıklamada, "Mbappe benim veliahtım olabilir. Bunda şaka yapmıyorum. Onda kendi gençliğimi görüyorum. O da benim gibi hızlı koşma ve top sürme konularında çok becerikli‘’ ifadelerini kullandı.

Arsenal’in eski teknik direktörü Arsene Wenger, geçtiğimiz hafta Le Parisien’e verdiği röportajda Mbappe’nin Pele ile benzerliklerinden bahsetmişti, "Birkaç yıl önce Pele ile benzerlikleri olduğunu söylemiştim. Pele dört dünya kupasında oynadı ve üçünü kazandı. Kylian henüz bir tane oynadı ve onu kazandı. Bir sonrakini kazanmak için her şeye sahip. Olağanüstü bir olgunluğu var. Kylian dünyanın en iyilerinden biri olacak. ‘’