Yasak Elma dizisine flaş transfer

FOX ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Yasak Elma dizisinin kadrosuna Nilperi Şahinkaya da katıldı.

Kadrosuna Savaşçı dizisinden Berk Oktay'ı ve tecrübeli oyuncu Erdal Özyağcılar gibi ünlü isimleri dahil eden Yasak Elma dizisine bir transfer daha yapıldı.

Öyle Bir Geçer Zamanki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun ve Yeni Hayat dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Cansu rolüne hayat verecek olan Şahinkaya, Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni olarak ekibe katılacak. Cansu'nun aslında Şahika ve Ender'in pavyondan bulduğu bir kadın olduğu ortaya çıkacak.