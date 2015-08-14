Yarım kalan maçta karar açıklandı



Alman Futbol Federasyonu (DFB) Spor Mahkemesi, yarım kalan maçla ilgili kararını açıkladı. Pazartesi günü üçüncü lig temsilcisi Osnabrück ile ikinci lig temsilcisi RB Leipzig arasında oynanan ve ev sahibi takım 1-0 öndeyken tatil edilen maçla ilgili olarak RB Leipzig'in 2-0'lık galibiyetine hükmetti. Böylece Leipzig ekibi kupada ikinci tura çıkan taraf oldu.

Karşılaşmanın 71'nci dakikası oynanırken ev sahibi takımın tribünlerinden atılan çakmak hakem Martin Petersen'in başına isabet etmiş ve Petersen hafif bir beyin sarsıntısı geçirmişti.

Alman Futbol Federasyonu Spor Mahkemesi Başkanı Hans E. Lorenz “Federasyonun tüm kulüpler için geçerli kural ve mevzuatına göre maçın Osnabrück aleyhine 2-0 olarak tescil edilmesine karar verilmiştir. Çünkü kulüp seyircilerinin davranışlarından sorumludur. Ve maçın yarıda kalmasına ev sahibi takımın taraftarı neden olmuştur. Bu nedenle maçın tekrarı ya da kalan 20 dakikanın tamamlanması gibi bir durum mümkün değildir” diye konuştu.