Yarı finalde İsviçreli raketler eşleşti



Sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık Tenis Turnuvasında tek erkekler yarı finalleri iki çekişmeli maça sahne olacak. Yarı finalin ilk ayağında iki İsviçreli tenisçi eşleşti. Beş ABD Açık şampiyonluğu bulunan Roger Federer cuma günü vatandaşı Stan Wawrinka karşısında finale kalma mücadelesi verecek. Federer böylece haziran ayında Paris'teki Fransa Açık çeyrek final yenilgisinin rövanşını da almaya çalışacak. Yarı finalin diğer maçında son şampiyon Hırvat Marin Cilic, dünya sıralamasının 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in karşısına çıkacak.

Federer zorlanmadı

Federer Arthur-Ashe sahasında oynanan çeyrek final maçında zorlanmadı ve Fransız Richard Gasquet'e karşı 6-3, 6-3 ve 6-1 biten 3 set sonunda üstün geldi. Dünya 2 numarası, Gasquet'e karşı oynadığı 17'nci maçta 15'inci galibiyetini elde etti.

Bu maç öncesi oynanan mücadelede Wawrinka da karşısında beklediğinden kolay bir rakip buldu ve bir önceki turda favori raketlerden İskoç Andy Murray'i elemiş olan Güney Afrikalı Kevin Anderson'u 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yendi.

Federer Wawrinka ile oynadığı 19 maçtan 16'sını kazandı. Ancak Fransa Açık çeyrek finalinde oynadıkları son karşılaşmada yenildi. Wawrinka 1 saat 48 dakika süren maç sonrası yaptığı açıklamada istatistikleri bilmek istemediğini ancak Federer ile oynadığı maçların özel olduğunu ifade ederek “O tüm zamanların en iyi oyuncusu” diye konuştu. Wawrinka Federer ile birlikte 2008 Pekin Olimpiyatları'nda çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

Federer ise sadece bir buçuk saat süren çeyrek final maçı sonrası “İki İsviçreli yarı finalde. Bu ikimiz için de çok iyi, sevinçliyim” derken “Stan Paris'teki maçta bana karşı harika bir maç çıkardı ve sonradan şampiyonluğu kazandığına çok memnun oldum” diye konuştu. Federer Wawrinka'yı yenerse 2009'dan sonra ilk kez ABD Açık'ta final oynayacak.

Halep yarı finalde

Tek kadınlarda adını yarı finale yazdıran son raket dünya 2 numarası Simona Halep oldu. Rumen tenisçi Alman Sabine Lisicki'yi eledikten iki gün sonra Victoria Azarenka karşısında da korttan 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrıldı. Belaruslu Azarenka böylece New York'ta 3'üncü finalini oynamayı kaçırdı. Maç son sette Azarenka 2-1 öndeyken yağmur nedeniyle yaklaşık 1,5 saat kesintiye uğradı. 2 saat 39 dakika süren karşılaşma sonunda Halep hem rakibi karşısında ilk galibiyetini aldı hem de ABD Açık'ta ilk kez yarı finale yükseldi.

İtalyan Flavia Pennetta ise Çek Petra Kvitova'yı 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle yenerek yarı finalde Halep'in rakibi oldu. Yarı finalin diğer mücadelesi son şampiyon Serena Williams ile İtalyan Roberta Vinci arasında yapılacak.